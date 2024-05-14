Зеленський провів розмову з Макроном. Що обговорили лідери

Що обговорив Зеленський з Макроном

Провів розмову з Еммануелем Макроном і подякував за підтвердження його участі у саміті миру. Я високо ціную важливу роль Франції у реалізації формули миру, зокрема, пункту щодо ядерної безпеки. Володимир Зеленський Президент України

Він уточнив, що обговорив із Макроном важливість залучення до участі у саміті країн Глобального півдня.

Також у ході розмови було детально розглянуто ситуацію на фронті, зокрема в Харківській області.

Приділили особливу увагу оборонним потребам України, зокрема, додатковим засобам протиповітряної оборони, артилерії, далекобійним засобам та боєприпасам, — наголосив Зеленський. Поширити

За словами президента України, він подякував французькому колезі за потужну оборонну допомогу та запросив відвідати Київ найближчим часом.

Що відомо про Саміт миру

Україна очікує участі у саміті миру понад 150 країн — їм уже направили запрошення на захід.

Зустріч лідерів відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Свою участь, зокрема, підтвердили президент Литви Гітанас Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Іспанії Педро Санчес.