Зеленський провів розмову з Макроном. Що обговорили лідери

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Еммануелем Макроном.
Що обговорив Зеленський з Макроном
Він уточнив, що обговорив із Макроном важливість залучення до участі у саміті країн Глобального півдня.
Також у ході розмови було детально розглянуто ситуацію на фронті, зокрема в Харківській області.
За словами президента України, він подякував французькому колезі за потужну оборонну допомогу та запросив відвідати Київ найближчим часом.
Що відомо про Саміт миру
Україна очікує участі у саміті миру понад 150 країн — їм уже направили запрошення на захід.
Зустріч лідерів відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
Свою участь, зокрема, підтвердили президент Литви Гітанас Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Іспанії Педро Санчес.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-