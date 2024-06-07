Зеленський провів зустріч з Байденом у Парижі — що обговорювали

7 червня президент України Володимир Зеленський офіційно зустрівся з президентом США Джо Байденом у Парижі. Очільники держав обговорили українську Формулу миру, майбутнє підписання двосторонньої безпекової угоди між країнами та ситуацію на російсько-українському фронті.
Головні тези:
- Зустріч Зеленського з Байденом у Парижі: обговорення української Формули миру та майбутньої безпекової угоди.
- Зеленський закликав посилити оборонні можливості України та пришвидшити постачання американської зброї.
- Подяка Зеленського за підтримку США та участь у відзначенні 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії.
- Єдність з союзниками у вшануванні воїнів союзних військ, які брали участь у висадці в Нормандії.
- Цінності захисників життя у світлі урочистостей у Нормандії та важливість стратегічного партнерства зі США.
Зеленський провів зустріч з Байденом: що відомо
Про підсумки спілкування з президентом США очільник України повідомив у своєму Facebook.
Зеленський подякував за те, що США залишаються з Україною.
Це необхідно нашому народу для відчуття, що ми не самотні — ми з вами, з нашим стратегічним партнером. Цінуємо лідерську підтримку Сполученими Штатами Української формули миру.
Зеленський взяв участь в урочистостях у Нормандії
Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії.
Єдність, яка визначає історію. Сьогодні у Франції разом із союзниками вшанували хоробрість воїнів союзних військ, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії. Памʼятаємо. Дякуємо. Бережемо цінності захисників життя.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-