Зеленський провів зустріч з Байденом у Парижі — що обговорювали

7 червня президент України Володимир Зеленський офіційно зустрівся з президентом США Джо Байденом у Парижі. Очільники держав обговорили українську Формулу миру, майбутнє підписання двосторонньої безпекової угоди між країнами та ситуацію на російсько-українському фронті.

Зеленський провів зустріч з Байденом: що відомо

Про підсумки спілкування з президентом США очільник України повідомив у своєму Facebook.

У Парижі провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом. Обговорили оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку. Володимир Зеленський Президент України

Для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї. Поширити

Зеленський подякував за те, що США залишаються з Україною.

Це необхідно нашому народу для відчуття, що ми не самотні — ми з вами, з нашим стратегічним партнером. Цінуємо лідерську підтримку Сполученими Штатами Української формули миру.

Зеленський взяв участь в урочистостях у Нормандії

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії.

Церемонія відбулася на території меморіалу Omaha Beach у французькому місті Сен-Лоран-сюр-Мер. Присутні переглянули документальний фільм про висадку військ союзників, а також історичну реконструкцію цієї події. У небі на честь 80-річчя висадки пролетіли військові літаки. Поширити