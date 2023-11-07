Зеленський скасував візит до Ізраїлю — відома причина

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Ізраїлю. Поїздка була запланована на 7 листопада, але її скасували через витік інформації.

Чому Зеленський скасував візит до Ізраїлю

Новина про його приїзд просочилася на вихідних, що призвело до перенесення візиту. Ізраїльські дипломатичні джерела повідомляють, що його візит все ще очікується, але дата на даному етапі не визначена, – зазначили у виданні. Поширити

Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами», наводить The Times of Israel слова ізраїльського чиновника, який коментував інформацію про можливий приїзд українського президента.

Що відомо про візит Зеленського до Ізраїлю

За інформацією ЗМІ, підготовка до приїзду Зеленського «знаходиться на просунутій стадії». Сам візит може відбутися у понеділок чи вівторок.

У телерепортажі зазначено, що візит Зеленського та його фотографія з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими лідерами «може послати сигнал про те, що цивілізований світ, який піддається нападкам, протистоїть менш освіченому світу та атакує у відповідь».