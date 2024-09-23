У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні — війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, — у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидшими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття, — наголосив український лідер.