Президент Володимир Зеленський отримав у рамках візиту до США нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award за внесок у розвиток людства.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award від Американської академії досягнень за внесок у розвиток людства.
- Нагорода вручається за винахідливість, яка реалізується в умовах свободи, протягом останніх 60 років.
- Зеленський підкреслив важливість перемоги в боротьбі проти російської агресії та захисту свободи та незалежності України.
- Український президент зазначив, що диктатори, подібні до Путіна, ніколи не зможуть отримати подібну нагороду через їхні злочини та порушення прав людини.
- За словами Зеленського, перемога у цих важливих змаганнях вимагає реалізації винаходів в умовах свободи та боротьби за ідеали та цінності.
Що відомо про нагороду Зеленському за внесок у розвиток людства
Зазначається, що упродовж останніх 60 років нагороду The Golden Plate Award отримують за винахідливість, реалізовану виключно в умовах свободи.
Зеленський зазначив, що нинішні реалії не дозволяють Україні зазнавати поразок у жодному протистоянні.
Звернення Зеленського з приводу отримання нагороди
За його словами, диктатори на кшалт воєнного злочинця Володимира Путіна ніколи не зможуть отримати подібної нагороди.