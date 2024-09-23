Зеленський у США отримав нагороду за внесок у розвиток людства ― відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський у США отримав нагороду за внесок у розвиток людства ― відео

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський отримав у рамках візиту до США нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award за внесок у розвиток людства. 

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award від Американської академії досягнень за внесок у розвиток людства.
  • Нагорода вручається за винахідливість, яка реалізується в умовах свободи, протягом останніх 60 років.
  • Зеленський підкреслив важливість перемоги в боротьбі проти російської агресії та захисту свободи та незалежності України.
  • Український президент зазначив, що диктатори, подібні до Путіна, ніколи не зможуть отримати подібну нагороду через їхні злочини та порушення прав людини.
  • За словами Зеленського, перемога у цих важливих змаганнях вимагає реалізації винаходів в умовах свободи та боротьби за ідеали та цінності.

Що відомо про нагороду Зеленському за внесок у розвиток людства

Зазначається, що упродовж останніх 60 років нагороду The Golden Plate Award отримують за винахідливість, реалізовану виключно в умовах свободи.

Зеленський зазначив, що нинішні реалії не дозволяють Україні зазнавати поразок у жодному протистоянні.

У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні — війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, — у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидшими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття, — наголосив український лідер.

Звернення Зеленського з приводу отримання нагороди

За його словами, диктатори на кшалт воєнного злочинця Володимира Путіна ніколи не зможуть отримати подібної нагороди.

Причина очевидна — не існує нагород за вбивства, які вони приносять, за мрії, які вони руйнують, і за країни, які вони спалюють. Сьогодні люди отримують цю нагороду за те, що вони найкращі в тому, що роблять, — за їхню винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому, — пояснив Зеленський.

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