Зеленський вперше відреагував на нове рішення Байдена щодо України

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він вважає нову промову президента США Джо Байдена дуже потужною, як і рішення попросити у Конгресу масштабну додаткову допомогу для України.

Зеленський подякував Байдену за публічну підтримку України

На переконання глави держави, разом Україна та Штати не дозволять знищити свободу і демократію.

Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати, - наголосив український лідер. Поширити

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що спільна мета наших країн – це захист вільного способу життя для "всіх наших народів".

I thank @POTUS Joe Biden for his powerful address. Together, we will not allow hatred destroy freedom, and we will not let terrorists destroy democracy.



Ukraine is grateful for all the U.S. support and its unfaltering belief that humanism, freedom, independence, and rules-based… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2023

За словами президента України, країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи.

Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу, − додав глава держави. Поширити

Що Байден говорив про підтримку України

Американський лідер Джо Байден під час звернення до нації офіційно оголосив, що 20 жовтня надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.

За попередніми даними, цього разу Київ може отримати 60 млрд грн.

На переконання очільника Білого дому, напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

Окрім того, Джо Байден заявив, що цей момент в історії є "переломним” – битвою між світовими демократіями та автократіями.