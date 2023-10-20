Зеленський вперше відреагував на нове рішення Байдена щодо України

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він вважає нову промову президента США Джо Байдена дуже потужною, як і рішення попросити у Конгресу масштабну додаткову допомогу для України.
Зеленський подякував Байдену за публічну підтримку України
На переконання глави держави, разом Україна та Штати не дозволять знищити свободу і демократію.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що спільна мета наших країн – це захист вільного способу життя для "всіх наших народів".
За словами президента України, країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи.
Що Байден говорив про підтримку України
Американський лідер Джо Байден під час звернення до нації офіційно оголосив, що 20 жовтня надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.
За попередніми даними, цього разу Київ може отримати 60 млрд грн.
На переконання очільника Білого дому, напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.
Окрім того, Джо Байден заявив, що цей момент в історії є "переломним” – битвою між світовими демократіями та автократіями.
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