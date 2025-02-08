Зеленський заявив про новий контрнаступ ЗСУ на Курщині — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про новий контрнаступ ЗСУ на Курщині — що відомо

Зеленський
Джерело:  Reuters

У Курській області ЗСУ здійснили контрнаступ і просунулися на 2,5 кілометри. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили контрнаступ у Курській області та просунулися на 2,5 кілометри, як повідомив Президент Зеленський.
  • Результатом операції стало зривання планів Кремля щодо захоплення Харкова та Сум, а також відтягнення великої кількості російських військ з різних напрямків України.
  • Обмінний фонд Збройних сил України поповнився понад 700 ув'язненими в Курській області, що може вплинути на подальші переговори щодо припинення війни.

ЗСУ знову контрнаступають на Курщині

Наші хлопці у Курській області просунулися на 2,5 кілометри, — зазначив Зеленський.

Він додав, що росіяни зазнають великих втрат на цій ділянці фронту.

Сьогодні зранку рускіє втратили на Курському напрямку 200-300 людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Серед здобутків Курської операції Зеленський назвав зрив планів Кремля захопити Харків та Суми та відтягнення великої кількості військ ворога зі сходу та півдня України, зокрема, із Запорізького напрямку, а також суттєве поповнення обмінного фонду ЗСУ

Обмінний фонд. Він був понад 700 людей, яких ми взяли у полон у Курській області.

Нагадаємо, 6 лютого виповнилося пів року з початку Курської операції. Президент Зеленський прогнозує, що вона стане важливою частиною переговорного процесу з Росією про припинення війни проти України.

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