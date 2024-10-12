Зеленський заявив про створення спільних військових виробництв України та Франції

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що Україна та Франція працюватимуть над створення спільних військових підприємств.

Україна та Франція створюватимуть спільні військові виробництва

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення 12 жовтня.

У Франції ми говорили про нову модель взаємодії — про створення спільних українсько-французьких виробництв в нашій державі. На рівні міністерств оборони це опрацьовується. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що зараз працює данська модель — коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї. Водночас нову французьку модель Україна розглядає, як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв.

Президент додав, що забезпечення виконання усіх домовленостей — це персональне завдання для міністра оборони та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Зеленський закликав країни-партнерки об’єднати зусилля для примусу Росії до миру

Президент України Володимир Зеленський представив лідерам провідних європейських країн План перемоги та наголосив, що діяти спільними зусиллями треба вже зараз, протягом найближчих місяців.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.