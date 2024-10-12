Зеленський заявив про створення спільних військових виробництв України та Франції

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що Україна та Франція працюватимуть над створення спільних військових підприємств.
Головні тези:
- Створення спільних військових виробництв України та Франції оголошено президентом Зеленським для підвищення обороноздатності країн.
- Україна планує застосувати данську модель привласнення інвестицій для розвитку військового виробництва.
- Важливою є співпраця з Францією у створенні сучасних військових технологій для підвищення обороноздатності України.
Україна та Франція створюватимуть спільні військові виробництва
Про це президент повідомив під час вечірнього звернення 12 жовтня.
Він зазначив, що зараз працює данська модель — коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї. Водночас нову французьку модель Україна розглядає, як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв.
Президент додав, що забезпечення виконання усіх домовленостей — це персональне завдання для міністра оборони та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Зеленський закликав країни-партнерки об’єднати зусилля для примусу Росії до миру
Президент України Володимир Зеленський представив лідерам провідних європейських країн План перемоги та наголосив, що діяти спільними зусиллями треба вже зараз, протягом найближчих місяців.
Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.
І тут, у Німеччині, і вчора за один день одразу в трьох країнах — Британія, Франція, Італія — я представив лідерам Європи наш План перемоги. Прем’єр-міністру Стармеру, Президенту Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні. І сьогодні — у розмові з Олафом. Усі деталі нашої стратегії наближення миру — геополітичні, військові, економічні.
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