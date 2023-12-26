Зеленський закликає до публічного обговорення щодо змін в мобілізації

Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації... Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та приймалися не кулуарно, а так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви у тих чи інших правил та вимог, що пропонують депутати та як вирішуються питання, які вже є у наших воїнів в Силах оборони, - зазначив Зеленський.