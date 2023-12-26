Зеленський закликає до публічного обговорення щодо змін в мобілізації
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський закликає до публічного обговорення щодо змін в мобілізації

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, обговорення законопроєкту щодо внесення змін до порядку проведення мобілізації повинно мати публічний характер.

Зеленський виступає за публічну дискусію щодо змін в мобілізації

На переконання президента, українці мають розуміти, як бачать ситуацію військові, і як пропонують вирішувати питання, пов’язані із Силами оборони, депутати Верховної Ради.

Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації... Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та приймалися не кулуарно, а так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви у тих чи інших правил та вимог, що пропонують депутати та як вирішуються питання, які вже є у наших воїнів в Силах оборони, - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що закон має відношення до кожного громадянина держави.

Буде правильним, якщо на базі комітету ВР військові разом з депутатами визначилися з тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечено наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону, - додав Зеленський.

Зеленський обіцяє суттєве збільшення виробництва зброї

За словами президента, наступний рік має стати дуже продуктивним у питанні збільшення власного виробництва озброєнь.

Урядовці мають визначитися з усіма завданнями для нашої дипломатичної роботи наступного року - саме щодо домовленостей із партнерами з виробництва зброї, постачання компонентів та обладнання, - підкреслив президент.

Він пояснив, що уряд має визначити чіткий алгоритм, абсолютно всі плани та все ключове для ефективної роботи ВПК у наступному році.

Україна має виробляти - самостійно або спільно з партнерами - все, що необхідно для захисту від будь-яких форм російської агресії. Можемо це забезпечити, - переконаний президент.

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