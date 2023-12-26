Зеленський закликає до публічного обговорення щодо змін в мобілізації

За словами президента Володимира Зеленського, обговорення законопроєкту щодо внесення змін до порядку проведення мобілізації повинно мати публічний характер.
Зеленський виступає за публічну дискусію щодо змін в мобілізації
На переконання президента, українці мають розуміти, як бачать ситуацію військові, і як пропонують вирішувати питання, пов’язані із Силами оборони, депутати Верховної Ради.
Він підкреслив, що закон має відношення до кожного громадянина держави.
Зеленський обіцяє суттєве збільшення виробництва зброї
За словами президента, наступний рік має стати дуже продуктивним у питанні збільшення власного виробництва озброєнь.
Він пояснив, що уряд має визначити чіткий алгоритм, абсолютно всі плани та все ключове для ефективної роботи ВПК у наступному році.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-