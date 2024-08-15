Зеленський закликав Раду терміново розглянути низку оборонних питань

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 15 серпня після проведення Ставки попросив Верховну Раду невідкладно зібратися, щоб ухвалити "оборонний законодавчий пакет для України", який включатиме питання визначення статусу українських військових в Курській області та інші.

Зеленський закликав Раду негайно зібратися для розгляду оборонних питань

За словами Зеленського, деякі правові позиції потребують термінового розгляду.

Вже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі — оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський виділив три важливі законодавчі рішення щодо ЗСУ.

Перше. Маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. І це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно.

Друге. Кожен воїн, який захищає Українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих наших воїнів — українських легіонерів, — які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України, й мають отримати таку шану від Української держави. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв.

Третє рішення. Має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях. Маємо це владнати.

Також Зеленський заявив, що необхідно позбавити "зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого" та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.

Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті. І прошу Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно найближчим часом. Поширити

Україна може створити військові комендатури на території Курщини — Зеленський

На нараді були присутні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, Омбудсмен Дмитро Лубінець. Також в онлайн-форматі приєднався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначив глава держава, під час наради обговорили ключові питання — безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур.