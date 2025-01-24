Зеленський закликав Захід зупинити дроновий терор Росії проти українців

Сьогоднішні влучання «шахедів» у будинки в Броварах та у Глевасі — це дрони, які вироблені вже в Росії. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу з закликом перекрити доступ РФ до іноземних компонентів БпЛА.
Головні тези:
- Зеленський вимагає зупинити постачання іноземних компонентів для дронів, які використовує Росія для атак на Україну.
- Президент наголосив на необхідності координації міжнародних зусиль та тиску на Росію для забезпечення миру.
- Ключ до миру, за словами Зеленського, полягає у позитивній міжнародній комунікації та співпраці зі Заходом.
- Зеленський підкреслив важливість співпраці з Америкою та іншими партнерами для забезпечення енергетичної безпеки регіону.
- Україна веде активну дипломатичну роботу для гарантування міцних позицій як для себе, так і для Європи в цілому.
Росія запускає по Україні шахеди власного виробництва — Зеленський
Зеленський зауважив, що все постачання будь-яких компонентів для терору в Росію має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор.
І це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські «шахеди» бʼють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор у будь-яку іншу країну — куди їм накажуть.
Зеленський назвав ключ до миру
Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію. Звичайно, енергоресурси й конкретно нафта — це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки.
Зеленський додав, що Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів.
Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для всієї нашої Європи.
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