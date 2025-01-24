Зеленський закликав Захід зупинити дроновий терор Росії проти українців
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський закликав Захід зупинити дроновий терор Росії проти українців

Володимир Зеленський
Зеленський

Сьогоднішні влучання «шахедів» у будинки в Броварах та у Глевасі — це дрони, які вироблені вже в Росії. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу з закликом перекрити доступ РФ до іноземних компонентів БпЛА.

Головні тези:

  • Зеленський вимагає зупинити постачання іноземних компонентів для дронів, які використовує Росія для атак на Україну.
  • Президент наголосив на необхідності координації міжнародних зусиль та тиску на Росію для забезпечення миру.
  • Ключ до миру, за словами Зеленського, полягає у позитивній міжнародній комунікації та співпраці зі Заходом.
  • Зеленський підкреслив важливість співпраці з Америкою та іншими партнерами для забезпечення енергетичної безпеки регіону.
  • Україна веде активну дипломатичну роботу для гарантування міцних позицій як для себе, так і для Європи в цілому.

Росія запускає по Україні шахеди власного виробництва — Зеленський

Спочатку Іран передавав Росії готові «шахеди», потім їхнє власне виробництво було освоєне в Татарстані, в одній з національних територій, яку Москва досі контролює.

І хоча ці «шахеди» фактично російські, їх там усе одно не змогли б зробити без іноземного постачання. Кожен такий «шахед», як і кожна російська ракета, робиться на основі іноземних компонентів — критичних компонентів, без яких узагалі був би неможливим російський терор. Тридцять один «шахед» за минулу ніч — це приблизно 2635 компонентів з інших країн: мікросхеми, перемикачі, трансивери.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зауважив, що все постачання будь-яких компонентів для терору в Росію має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор.

І це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські «шахеди» бʼють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор у будь-яку іншу країну — куди їм накажуть.

Зеленський назвав ключ до миру

Координуємо нашу міжнародну роботу, сьогодні були відповідні наради, і передусім щодо Сполучених Штатів Америки і наших європейських партнерів. Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне — не збавляти обертів і тиснути. Тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні.

Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію. Звичайно, енергоресурси й конкретно нафта — це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки.

Зеленський додав, що Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів.

Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для всієї нашої Європи.

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