ЗСУ ліквідували понад 220 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22:00 28.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, у районі Торецька та в напрямках Диліївки, Щербинівки. Наразі продовжуються два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник три рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Загризового та в напрямку Богуславки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 72 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів — у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Калинового, дев’ять боєзіткнень продовжуються дотепер.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 364 окупанти, 221 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили танк, вісім одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, дві броньовані машини піхоти, засіб РЕБ, самохідну артилерійську установку, гармату, міномет та два пункти управління противника. Також значно пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли, дві гармати та один танк.