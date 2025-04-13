ЗСУ обіцяють поквитатися з Росією за теракт у Сумах
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ обіцяють поквитатися з Росією за теракт у Сумах

Генштаб ЗСУ
Українські воїни планують помститися ворогу

Генштаб Збройних сил України пригрозив Росії "невідворотною відплатою" і жорсткою відповіддю за подвійний ракетний удар по Сумах, внаслідок якого загинули 32 людини.

Головні тези:

  • Російська агресія не залишиться безкарною, злочинці повинні понести відповідальність за свої дії.
  • Українські військові обіцяють знищувати окупантів та їхню техніку у будь-яких місцях, де вони знаходяться.

Українські воїни планують помститися ворогу

Захисники України звернули увагу на те, що у день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми.

Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей. Не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог знову вдається до своєї звичної тактики — воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни, — наголосив Генштаб ЗСУ.

Як зазначають українські воїни, країна-агресорка вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета — посіяти страх.

Але росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку — всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності.

Генштаб ЗСУ наголосив, що злочинці повинні понести заслужене покарання.

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