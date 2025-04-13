ЗСУ обіцяють поквитатися з Росією за теракт у Сумах

Генштаб Збройних сил України пригрозив Росії "невідворотною відплатою" і жорсткою відповіддю за подвійний ракетний удар по Сумах, внаслідок якого загинули 32 людини.
Головні тези:
- Російська агресія не залишиться безкарною, злочинці повинні понести відповідальність за свої дії.
- Українські військові обіцяють знищувати окупантів та їхню техніку у будь-яких місцях, де вони знаходяться.
Українські воїни планують помститися ворогу
Захисники України звернули увагу на те, що у день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми.
Як зазначають українські воїни, країна-агресорка вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета — посіяти страх.
Генштаб ЗСУ наголосив, що злочинці повинні понести заслужене покарання.
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