ЗСУ обіцяють поквитатися з Росією за теракт у Сумах

Генштаб Збройних сил України пригрозив Росії "невідворотною відплатою" і жорсткою відповіддю за подвійний ракетний удар по Сумах, внаслідок якого загинули 32 людини.

Українські воїни планують помститися ворогу

Захисники України звернули увагу на те, що у день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми.

Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей. Не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог знову вдається до своєї звичної тактики — воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни, — наголосив Генштаб ЗСУ. Поширити

Як зазначають українські воїни, країна-агресорка вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета — посіяти страх.

Але росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку — всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Поширити

Генштаб ЗСУ наголосив, що злочинці повинні понести заслужене покарання.