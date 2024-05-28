ЗСУ відбили 14 атак армії РФ на Покровському напрямку фронту

Оперативна інформація станом на 16.30 28.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. На даний час кількість бойових зіткнень зросла до 76. Найгарячішим по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок.

На Куп’янському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. 10 ворожих спроб просунутися вперед українські воїни відбили. Наразі тривають бої в районах Синьківки, Петропавлівки та Невського.

На Харківському напрямку триває два бойових зіткнення в районі населеного пункту Липці. Водночас російські терористи продовжують руйнувати Вовчанськ КАБами. Шість бомб скинув ворог на це місто від початку поточної доби. Разом з тим українські військові укріплюють оборону та активно протидіють загарбникам.

На Лиманському напрямку українські оборонці відбили вісім з 10 атак ворога в районах Торського та Серебрянського лісу. Втрат позицій не допущено. Поблизу населеного пункту Терни триває два бойових зіткнення.

На Покровському напрямку окупанти з початку доби здійснили 20 атак на позиції наших військ. 14 боєзіткнень Сили оборони відбили, шість ще тривають неподалік Новоолександрівки та Прогресу. По Євгенівці ворог вдарив двома КАБами, а по Новоселівці Першій, окрім двох КАБів, завдав удару ще й некерованими авіаційними ракетами.

На Курахівському напрямку противник теж застосовує керовані авіаційні бомби. На Єлизаветівку агресор скинув чотири КАБи, на Євгенівку три. На даному напрямку від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Одне ще триває неподалік Водяного.

На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати в районі Старомайорського. Три атаки окупантів підрозділи Сил оборони відбили, одна ще продовжується. Українські воїни контролюють ситуацію.