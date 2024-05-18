ЗСУ відбили 18 атак армії РФ за добу на Покровському напрямку

На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації атакував у районах Липців та північно-західніше Зеленого, триває бій у районі Вовчанська. На даний час зальне число бойових зіткнень на цьому напрямку сягнуло 10, при цьому російські окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, наші підрозділи своєю чергою — двічі. Поблизу Зеленого ворожі літаки скинули ще три керовані авіабомби.