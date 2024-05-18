ЗСУ відбили 18 атак армії РФ за добу на Покровському напрямку

На Покровському напрямку фронту напруга бойових дій 18 травня найвища: тут Сили оборони України відбивали 18 ворожих штурмів. Найзапекліше біля Новоолександрівки. Напрямком атак окупантів стало також Невельське.
Що відбувається на різних ділянках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 18.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Протягом поточної доби відбулося вже 66 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації атакував у районах Липців та північно-західніше Зеленого, триває бій у районі Вовчанська. На даний час зальне число бойових зіткнень на цьому напрямку сягнуло 10, при цьому російські окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, наші підрозділи своєю чергою — двічі. Поблизу Зеленого ворожі літаки скинули ще три керовані авіабомби.
На Куп’янському напрямку противник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема в районі населеного пункту Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.
На Лиманському напрямку число бойових зіткнень поточної доби зросло до п’яти. Для підтримки атаки в напрямку Торського, росіяни завдали по цьому населеному пункту удару з повітря із застосуванням трьох КАБів.
На Сіверському напрямку, що в Донецькій області, ворожий авіаудар із застосуванням КАБу завдано по Білогорівці.
Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Краматорський, де кількість атак агресора досягла 10. Новими напрямками штурмових дій противника удень тут стали Іванівське та Курдюмівка. По Диліївці російська авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами.
На Покровському напрямку напруга бойових дій сьогодні найвища: тут наші воїни відбивали 18 ворожих штурмів. Найзапекліше біля Новоолександрівки. Напрямком атак окупантів стало також Невельське.
На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати рубежі нашої оборони, зокрема в районі Георгіївки. Під керовані авіабомби російських терористів потрапила Єлизаветівка.
Двічі противник намагався атакувати в районі Старомайорського на Времівському напрямку, зазнав втрат та відступив.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Що відомо про втрати армії РФ на війні проти України
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за 17 травня ліквідували 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7560 (+13) од;
бойових броньованих машин — 14 595 (+43) од.;
артилерійських систем — 12 639 (+36) од.;
РСЗВ — 1071 од.;
засоби ППО — 801 (+1) од.;
літаків — 354 (+1) од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35) од.;
крилатих ракет — 2203 (+3) од.;
кораблів/катерів — 26 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65) од.;
спеціальної техніки — 2075 (+6) од
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