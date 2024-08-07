ЗСУ відбили 54 атаки армії РФ протягом доби

Актуальна ситуація на різних напрямках фронту

Оперативна інформація станом на 16.00 07.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Поточна доба характеризується збільшенням активності ворожої авіації біля прикордонних районів Сумської області — на цей час ворог вже скинув близько тридцяти керованих авіабомб. Бив, зокрема, по районах Біловодів, Кияниці, Журавки та низки інших сіл і селищ. Поширити

Також, від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти на півночі України. Серед них — Бачівськ, Товстодубове, Кучерівка, Нова Гута, Ромашкове і Покровка.

На Харківському напрямку росіяни здійснили дві атаки на оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Тихого і в районі Вовчанська. Триває бій.

На Куп’янському напрямку ворог провів два безуспішних штурми, неподалік Петропавлівки та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала одинадцять разів. Наразі чотири з них продовжуються у районі Невського та у Серебрянському лісі. Ситуація під контролем.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог чотири рази намагався просунутись у районах Верхньокам’янського та Переїзного. Наші воїни три штурми відбили, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники, за підтримки армійської авіації, здійснили одну невдалу штурмову дію поблизу Часового Яру. Ще один бій досі триває.

На Торецькому напрямку противник сім разів атакував у районах Торецька, Північного і Нью-Йорка. Два боєзіткнення продовжуються. Ворог шість разів бомбардував Торецьк і двічі бив НАРами, по Нью-йорку і Курдюмівці.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Гродівка, Желанне, Новожеланне та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск та відбили вісім атак, ще дев’ять боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку противник чотири рази атакував поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Бив некерованими авіаракетами. Бої продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати українську оборону — безуспішно атакували з боку Володимирівки.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили. Втім, били по районах Лобкового, П’ятихаток і Новоандріївки НАРами — випустили понад півсотні ракет.

Придніпровський напрямок — відбито одну атаку ворога.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1230 російських загарбників, а з техніки знищено: