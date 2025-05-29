ЗСУ вперше застосували у бою дрон-матку на базі ШІ — відео

Україна вперше застосувала на полі бою проти РФ дрон-матку на базі штучного інтелекту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Головні тези:
- ЗСУ вперше застосували на полі бою дрон-матку на базі штучного інтелекту, що підвищує ефективність ударів по ворогу.
- Дрон-матка може доставити ударні FPV-дрони на відстань до 300 км, забезпечуючи автономний пошук та ураження ворожих цілей.
ЗСУ користуються дроном-маткою з ШІ
Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу.
Федоров зазначив, що, якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання.
Вартість однієї місії — 10 тис дол. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.
І все це — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль.
Продовжуємо створювати українські розробки, що змінюють правила гри в технологічній війні.
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