ЗСУ вперше застосували у бою дрон-матку на базі ШІ — відео

Україна вперше застосувала на полі бою проти РФ дрон-матку на базі штучного інтелекту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

ЗСУ користуються дроном-маткою з ШІ

Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу.

Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України

Федоров зазначив, що, якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання.

Вартість однієї місії — 10 тис дол. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.

І все це — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль.