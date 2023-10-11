ЗСУ за добу знищили майже 100 одиниць техніки РФ на Таврійському напрямку

Українські бійці просуваються західніше Роботиного Запорізької області та завдають значних втрат ворогу. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 100 одиниць військової техніки росіян.

Успіхи української армії на Таврійському напрямку

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, за минулу добу ЗСУ знищили майже 100 одиниць військової техніки росіян, серед якої літак Су-25 та БМПТ "Термінатор".

За його словами, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку - покращили тактичне положення західніше Роботиного.

Протягом минулої доби ворог завдав 26 авіаційних ударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 849 артобстрілів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1777 вогневих завдань.

Загальні втрати російської армії склали 750 осіб.

Також українські бійці знищили 98 одиниць військової техніки противника, зокрема:

18 танків;

59 ББМ;

5 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

літак Су-25;

8 БПЛА;

2 автомобілі;

3 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено склад боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти російських військ.

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

За словами командувача Оперативно-Стратегічного угруповання Сил оборони “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, злочинці армїі РФ активізувались на цій ділянці фронту.

Окупанти збільшили активність - на Таврійському напрямку тривають бої. Протягом минулої доби ворог завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень, окрім того - здійснив 705 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артиле–рії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1415 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 169 осіб Поширити

Українським оборонцям на цьому напрямку за день вдалося знищити 7 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 1 танк, 3 артилерійських системи, 3 одиниці автомобільної техніки.

Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.