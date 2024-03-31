ЗСУ за тиждень ліквідували понад 5 тис солдатів РФ, 90 танків та 195 артсистем

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 5,4 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 1088 одиницю озброєння й техніки ворога.
Які втрати армії РФ за тиждень
За тиждень втрати ворога склали:
5420 одиниць особового складу;
1088 одиниця озброєння та військової техніки.
Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші військові знищили:
90 танків;
146 бойових броньованих машин;
195 артилерійських систем;
5 РСЗВ;
20 установок ППО;
310 одиниць автотехніки;
45 одиниць спецтехніки.
Скільки окупантів Росії ЗСУ знищили за добу
Протягом 31 березня українські військові ліквідували ще 650 російських терористів. Серед техніки було знищено:
танків — 6966(+15) од.;
бойових броньованих машин — 13304 (+20) од.;
артилерійських систем — 11050 (+44) од.;
РСЗВ — 1023 (+0) од.;
засоби ППО — 743 (+7) од.;
літаків — 347 (+0) од.;
гелікоптерів — 325 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8731 (+30) од.;
крилаті ракети — 2048 (+2) од.;
кораблі/катери — 26 (+0) од.;
підводні човни — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14717 (+47) од.;
спеціальна техніка — 1823 (+9) од
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