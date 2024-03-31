ЗСУ за тиждень ліквідували понад 5 тис солдатів РФ, 90 танків та 195 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ за тиждень ліквідували понад 5 тис солдатів РФ, 90 танків та 195 артсистем

зсу

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 5,4 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 1088 одиницю озброєння й техніки ворога.

Які втрати армії РФ за тиждень

За тиждень втрати ворога склали:

  • 5420 одиниць особового складу;

  • 1088 одиниця озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші військові знищили:

  • 90 танків;

  • 146 бойових броньованих машин;

  • 195 артилерійських систем;

  • 5 РСЗВ;

  • 20 установок ППО;

  • 310 одиниць автотехніки;

  • 45 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено 56 ворожих ракет та 221 БпЛА, — додав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

Скільки окупантів Росії ЗСУ знищили за добу

Протягом 31 березня українські військові ліквідували ще 650 російських терористів. Серед техніки було знищено:

  • танків — 6966(+15) од.;

  • бойових броньованих машин — 13304 (+20) од.;

  • артилерійських систем — 11050 (+44) од.;

  • РСЗВ — 1023 (+0) од.;

  • засоби ППО — 743 (+7) од.;

  • літаків — 347 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 325 (+0) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8731 (+30) од.;

  • крилаті ракети — 2048 (+2) од.;

  • кораблі/катери — 26 (+0) од.;

  • підводні човни — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14717 (+47) од.;

  • спеціальна техніка — 1823 (+9) од

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua)

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 79 атак армії РФ на фронті протягом доби
Танкисти ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ повертають втрачені позиції на сході України — Сирський
Олександр Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ за добу знищили 7 російських засобів ППО та 15 танків
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?