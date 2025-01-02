ЗСУ завдали удару по командному пункту армії РФ на Курщині

Збройні сили України 2 січня вдарили високоточною зброєю по командному пункту російської армії у Мар’їному Курської області.

ЗСУ атакували командний пункт армії РФ на Курщині

Як зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, удар було здійснено сьогодні, 2 січня.

2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар’їне, Курська область. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Поширити

Зауважується, що ці вогневі ураження завдаються насамперед для послаблення здатності та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.

Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора.

Курська операція ЗСУ: актуальна ситуація

2 січня український журналіст Денис Казанський заявив, що у селищі Іванівське Рильського району Курської області Росії було уражено місце дислокації військ Російської Федерації. Йдеться про ракетний удар.

Як повідомляє керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, внаслідок удару є значні втрати у 810-ї бригади РФ. Поширити

У мережі зазначають, що удар було завдано в Івановському Курської області по будинку культури, де базувалися російські військові.