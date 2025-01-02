ЗСУ завдали удару по командному пункту армії РФ на Курщині
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Події
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ЗСУ завдали удару по командному пункту армії РФ на Курщині

Генштаб ЗСУ
Storm Shadow

Збройні сили України 2 січня вдарили високоточною зброєю по командному пункту російської армії у Мар’їному Курської області.

Головні тези:

  • Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту армії РФ на Курщині.
  • Удар було проведено для послаблення здатності та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти українського населення.
  • Збройні сили України продовжують виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора.

ЗСУ атакували командний пункт армії РФ на Курщині

Як зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, удар було здійснено сьогодні, 2 січня.

2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар’їне, Курська область. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.

Зауважується, що ці вогневі ураження завдаються насамперед для послаблення здатності та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.

Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора.

Курська операція ЗСУ: актуальна ситуація

2 січня український журналіст Денис Казанський заявив, що у селищі Іванівське Рильського району Курської області Росії було уражено місце дислокації військ Російської Федерації. Йдеться про ракетний удар.

Як повідомляє керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, внаслідок удару є значні втрати у 810-ї бригади РФ.

У мережі зазначають, що удар було завдано в Івановському Курської області по будинку культури, де базувалися російські військові. 

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