ЗСУ завдали удару по командному пункту армії РФ на Курщині

Збройні сили України 2 січня вдарили високоточною зброєю по командному пункту російської армії у Мар’їному Курської області.
Головні тези:
- Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту армії РФ на Курщині.
- Удар було проведено для послаблення здатності та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти українського населення.
- Збройні сили України продовжують виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора.
ЗСУ атакували командний пункт армії РФ на Курщині
Як зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, удар було здійснено сьогодні, 2 січня.
Зауважується, що ці вогневі ураження завдаються насамперед для послаблення здатності та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.
Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора.
Курська операція ЗСУ: актуальна ситуація
2 січня український журналіст Денис Казанський заявив, що у селищі Іванівське Рильського району Курської області Росії було уражено місце дислокації військ Російської Федерації. Йдеться про ракетний удар.
У мережі зазначають, що удар було завдано в Івановському Курської області по будинку культури, де базувалися російські військові.
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