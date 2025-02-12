ЗСУ збили 3 російські дрони-розвідники Zala на Новопавлівському напрямку — відео

На Новопавлівському напрямку пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем знищили три російські БПЛА-розвідники типу Zala.
Головні тези:
- Українські дронарі збили 3 російські дрони розвідники типу Zala на Новопавлівському напрямку.
- Пілоти батальйону безпілотних систем виявили і успішно знищили ворожі дрони, що намагалися проводити повітряну розвідку позицій українських захисників.
- ЗСУ демонструють успішність у веденні бойових операцій проти російських ворожих дронів.
Українські дронарі збили 3 російських дрони Zala
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
Пілоти батальйону безпілотних систем виявили у небі ворожі дрони, які в різний час намагалися вести повітряну розвідку позицій українських захисників.
Завдяки вмілим діям пілотів дронів російські БПЛА були збиті.
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