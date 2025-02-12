ЗСУ збили 3 російські дрони-розвідники Zala на Новопавлівському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ збили 3 російські дрони-розвідники Zala на Новопавлівському напрямку — відео

ОСУВ "Хортиця"
Zala
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На Новопавлівському напрямку пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем знищили три російські БПЛА-розвідники типу Zala.

Головні тези:

  • Українські дронарі збили 3 російські дрони розвідники типу Zala на Новопавлівському напрямку.
  • Пілоти батальйону безпілотних систем виявили і успішно знищили ворожі дрони, що намагалися проводити повітряну розвідку позицій українських захисників.
  • ЗСУ демонструють успішність у веденні бойових операцій проти російських ворожих дронів.

Українські дронарі збили 3 російських дрони Zala

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Пілоти батальйону безпілотних систем виявили у небі ворожі дрони, які в різний час намагалися вести повітряну розвідку позицій українських захисників.

Завдяки вмілим діям пілотів дронів російські БПЛА були збиті.

Тепер в окупантів — "мінус" три ворожі розвідники, які більше не літатимуть у нашому небі та не вестимуть повітряну розвідку наших позицій на тому напрямку, — зазначили в ОСУВ "Хортиця".

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