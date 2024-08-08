ЗСУ знищили понад 1100 солдатів, літак та гелікоптер армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 587 510 військових.
Головні тези:
- За добу ЗСУ знищили 1140 російських солдатів та значну кількість військової техніки.
- Щоденно на фронті відбувається до 96 бойових зіткнень, найінтенсивніше на Покровському напрямку.
- Ворожі атаки також були зафіксовані на Лиманському, Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.
- У зазначених районах російські загарбники спробували здійснити авіаудари та штурмові дії.
- Українські ЗСУ відбивали атаки та намагалися зберегти контроль над ключовими населеними пунктами на фронті.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8431 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 16332 (+9) од.;
артилерійських систем — 16487 (+36) од.;
РСЗВ — 1142 (+4) од.;
засоби ППО — 914 (+4) од.;
літаків — 366 (+1) од.;
вертольотів — 327 (+1) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13293 (+81) од.;
крилаті ракети — 2424 (+3) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22285 (+59) од.;
спеціальна техніка — 2767 (+8) од.
Яка ситуація на фронті
Як повідомив Генштаб, протягом минулої доби загалом зафіксовано 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог і надалі діє на Покровському напрямку, де відбулася майже третина його наступальних дій.
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Торського та у Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського і Переїзного.
На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів — всі звої зусилля зосередили поблизу Часового Яру. Там же завдали двох авіаударів НАРами.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. По Торецьку та прилеглих до нього територіях російський агресор завдав 19 авіаударів — скинув понад три десятки керованих бомб.
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