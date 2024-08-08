ЗСУ знищили понад 1100 солдатів, літак та гелікоптер армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 587 510 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 8431 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 16332 (+9) од.;

артилерійських систем — 16487 (+36) од.;

РСЗВ — 1142 (+4) од.;

засоби ППО — 914 (+4) од.;

літаків — 366 (+1) од.;

вертольотів — 327 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13293 (+81) од.;

крилаті ракети — 2424 (+3) од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 22285 (+59) од.;

спеціальна техніка — 2767 (+8) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як повідомив Генштаб, протягом минулої доби загалом зафіксовано 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог і надалі діє на Покровському напрямку, де відбулася майже третина його наступальних дій.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Торського та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського і Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів — всі звої зусилля зосередили поблизу Часового Яру. Там же завдали двох авіаударів НАРами.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. По Торецьку та прилеглих до нього територіях російський агресор завдав 19 авіаударів — скинув понад три десятки керованих бомб.