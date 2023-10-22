Журналісти NYT дізнались про однаково необхідні Україні та Ізраїлю види озброєнь

Попри те, що характер бойових дій в Україні та Ізраїлі відрізняється, обидві країни у однакових обсягах будуть потребувати від США поставок трьох видів озброєнь.

Що відомо про однаково необхідні Україні та Ізраїлю види озброєнь

За інформацією журналістів видання, обом країнам однаково потрібні будуть великі обсяги 155-мм артилерійських боєприпасів.

Зокрема, ізраїльська влада вже звернулась із проханням до США щодо повернення частини цих снарядів, вивезених з території Ізраїля, де вони зберігались, задля передачі Україні.

Снаряди є прикладом американської зброї, яка, на думку офіційних осіб та експертів, потрібна в обох війнах, що може призвести до того, що США не зможуть задовольняти попит. Це особливо актуально, якщо очікуваний наземний наступ Ізраїлю в Газі у відповідь на атаки ХАМАС триватиме місяцями, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Окрім цього Україна та Ізраїль очікують від США на поставки “розумних” бомб, які здатні високоточно влучати у ціль завдяки системі GPS для відстеження та атаки.

Наразі США вже передали Ізраїлю близько 1 тис 250-фунтових бомб.

Ізраїль отримує від США версії цих бомб, які необхідно скидати з літаків.

Україні обіцяли вже на осінь поставку цих бомб у модифікації, що може запускатися із землі.

Експерти зазначають, що Пентагон придбав більше 34 тис таких бомб протягом останніх 6 років.

Це дає надію, що Україні та Ізраїлю не доведеться конкурувати за ці бомби.

Чи зможуть Україна та Ізраїль поділити ракети Stinger

Україні та Ізраїлю також однаково потрібні ракети для переносних ЗРК Stinger.

При тому, що обидві країни мають зовсім різну систему ППО, для прикриття військових та техніки з повітря ізраїльська армія використовує ЗРК Stinger.

Ці ракети можуть бути ідеальними для міських боїв у місті Газа: легкі, маленькі та дуже портативні, Stinger запускаються з плечової пускової установки. Ізраїль та Україна мають систему ППО Patriot. Але Stinger набагато дешевші за ракети Patriot, що робить їх більш рентабельними для збиття безпілотників і недорогих артилерійських ракет ХАМАС, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Однак, за словами експертів, запаси ракет Stinger наразі дуже обмежені і виробляються у малих обсягах.