Ученые рассказали о современных стандартах женской красоты

Исследователи США установили, что в последние годы привлекательными стали считаться подтянутые женщины с рельефным телом.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Sex Roles.
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Отмечается, что с
Заметив популярность фитнеса в соцсетях, исследователи провели опрос, в котором женщины оценивали внешний вид и привлекательность других представителей своего пола. Таким образом, было установлено, что большинству женщин нравятся стройные и мускулистые дамы.
"Эти результаты показывают, что СМИ сделали свое дело и внедрили в сознание женщин новый идеал красоты", — прокомментировали результаты ученые. По их мнению, появление нового идеала может стать причиной понижения самооценки женщин и даже развития у них депрессии.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее фитнес-модель Шонтель Дункан не смогла родить своего сына самостоятельно из-за стального пресса.