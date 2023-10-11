Шоу-бизнес

Шоу-бизнес

Корона
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В сети появился новый трейлер 6 сезона "Корона" – видео
Христина Соловий
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Шоу-бизнес
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Еще вчера пели в России. Соловий резко высказалась по отношению к коллегам-приспособленцам — видео
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк
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Шоу-бизнес
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"Подарок" бывшему. Бритни Спирс выпустила откровенные мемуары к годовщине брака Тимберлейка
Мадонна
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Мадонна поддержала Украину на своем концерте — яркое видео
Мерил Стрип
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Звезда Голливуда Мерил Стрип развелась с мужем после 45 лет брака
Христина Соловий и Сергей Жадан
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Чувственная откровенность. Жадан и Соловий представили совместный клип — видео
Светлана Лобода
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Скандал в Дубае. Лобода спела на частном мероприятии вместе с российскими артистами
Соловий и Вакарчук
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В свободное плавание. Соловий завершила сотрудничество с Susy Production Вакарчука
Адель
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Моя трезвость скучна. Адель сделала признание о своем "прощании" с алкоголем
Джиджи Хадид
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Вы спали? Правительство Израиля публично пристыдило модель Джиджи Хадид
Евгений Клопотенко
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Евгений Клопотенко заинтриговал свадебными фото с известной певицей — фото
Мадонна
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Дочь Мадонны поразила зажигательными танцами на открытии тура матери — видео
Майкл Кейн
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После 73 лет в кино. Легендарный актер Майкл Кейн завершает карьеру
Светлана Тарабарова
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Тарабарова впервые раскрыла причину разрыва с Дантесом
Артем Пивоваров
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Артем Пивоваров презентовал щемящий клип на стихи Василия Симоненко — видео
Семья Лилии Ребрик
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Лилия Ребрик и Андрей Дикий в третий раз станут родителями — щемящие фото
Евровидение-2024
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65 артистов подали заявки на украинский Нацотбор Евровидения-2024
Герд и Момоа
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Скандал на съемках "Аквамена-2". Эмбер Герд обвиняет Джейсона Момоа в произволе

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