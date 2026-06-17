Триумфаторка "Евровидения 2026" - болгарская певица DARA - уже готовится к участию в скандальном фестивале Dream Fest в Азербайджане. Артистку не останавливает даже то, что ей придется делить сцену с российскими музыкантами, которые поддерживают войну против Украины.
Главные тезисы
- Звезда будет выступать вместе с Ани Лорак, Джиганом, Artik & Asti, Егором Кридом.
- Команда DARA пока не объясняла, почему приняла такое скандальное решение.
DARA выступит на Dream Fest в Баку – что не так
По словам организаторов, артистка порадует своих фанатов исполнением конкурсной песни "Bangaranga".
Команда болгарской певицы решила проигнорировать тот факт, что DARA будет выступать на фестивале вместе с российскими артистами, которые публично поддерживают войну против Украины.
Более того, к ним также присоединятся бывшие украинские артисты, которые предали родину и строят карьеру в стране-агрессорке.
В программе заявлены Ани Лорак, Джиган, Artik & Asti, Егор Крид, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу.
Ведущей мероприятия станет еще одна предательница Украины – Регина Тодоренко, которая продолжает работать в российском шоу-бизнесе.
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