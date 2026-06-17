Победительница "Евровидения" DARA оказалась в центре громкого скандала

Триумфаторка "Евровидения 2026" - болгарская певица DARA - уже готовится к участию в скандальном фестивале Dream Fest в Азербайджане. Артистку не останавливает даже то, что ей придется делить сцену с российскими музыкантами, которые поддерживают войну против Украины.