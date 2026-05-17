Гранд-финал Евровидения 2026 — смотрите лучшие выступления

Источник:  online.ua

16 мая в Вене отгремел гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидения-2026. Победу для своей страны смогла одержать представительница Болгарии — певица DARA с композицией Bangaranga. Украина прорвалась в десятку лучших, заняв 9 место.

Главные тезисы

  • Представительница Украины, певица LELEKA выступила под №7.
  • Она спела обновленную песню Ridnym.

Победительница — певица DARA с треком Bangaranga:

Второе место — израильский певец Noam Bettan с песней Michelle:

Третья позиция — румынская артистка Alexandra Căpitănescu с композицией Choke Me:

Певица LELEKA представляла Украину под №7. Она спела обновленную песню Ridnym.

Стоит обратить внимание, что во втором полуфинале певица побила рекорд Евровидения, затянув самую длинную ноту в истории конкурса — 30 секунд.

Кроме того, выступление украинки дополняло звучание бандуры в исполнении Ярослава Джуся.

В конце номера LELEKA со сцены сказала "Слава Украине".

Что важно понимать, Украина получила 12 баллов от жюри Швейцарии, а 10 баллов от Азербайджана, 7 баллов от Италии, 6 баллов от Франции, Великобритании и Латвии. И 3 балла от Португалии и 1 балл от Польши и Румынии.

