Евровидение-2026. Украинка Leleka провела первую репетицию — фото

Представительница Украины на "Евровидении-2026" Leléka провела первую репетицию на главной сцене конкурса в Вене. Фотографии певицы опубликовали в официальных соцсетях конкурса и Общественного Вещания.

Leleka провела первую репетицию на Евровидении-2026

Ранее деталями репетиции организаторы поделились на вебфоруме Reddit: на сцене Leléka появилась вместе с сыгравшим на бандуре музыкантом Ярославом Джусем. Народный инструмент, по сообщению, является отсылкой к украинской культуре и символизирует чувство дома.

Образ для певицы создавала дизайнер Лилия Литковская. К работе над ним присоединилась команда стилистки Маргариты Шекель.

Номер для "Евровидения" создает команда во главе с режиссером Ильей Дуциком.

Постановление начинается с появления белого подиума, по которому певица двигается навстречу музыканту Ярославу Джусю. После первого припева сцена погружается во тьму, сосредотачивая все внимание на исполнительнице. Впоследствии свет и цвет возвращаются, и артистка выходит на кульминационную ноту. Поделиться

Leleka

По сравнению с нацотбором претерпел изменения и сценический образ Leléka: она предстает в белом платье, одетом поверх брюк, дополненном тонкими подвижными полосками ткани. Они наслоены и закреплены так, чтобы взаимодействовать со светом и графическими эффектами. В финале эти элементы приобретают насыщенный красный цвет, создавая ассоциацию с театральным занавесом.

Литковская вместе с командой стилистов создавала наряды, отталкиваясь от идентичности и музыки артистки: центральным элементом образа стал плетеный корсет из восьми видов тканей (шелк, вискоза, шелковая органза). На его создание ушло около 20 метров тканей, а также часы ручной работы портних.

Связь с именем Leléka воплотили через конструкцию одежды: нисходящие элементы и многослойность создают ощущение полета, делая образ невесомым, но без буквального изображения птицы.

Этот костюм — об исповеди. Я хотела, чтобы зритель увидел, как платье прорастает через песню, где каждый элемент — это личный символ, вплетенный в канву выступления. «Лелечье крыло» здесь не случайно: это визуализация внутренней воли артиста и напоминание о том, насколько могущественна наша природная энергия, когда мы позволяем себе расправить плечи. Поделиться

Leleka

Отдельно стоит отметить и костюм бандуриста Ярослава Джуся: он отсылает казацкие времена, когда музыканты были хранителями памяти и голосом сообщества. Основой костюма стала плахта с ручной вышивкой бисером и тканое полотно.

Семидесятый Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в австрийской столице — Вене. Гранд-финал "Евровидения" состоится в субботу, 16 мая, а полуфиналы — 12 и 14 мая 2026 года. В конкурсе примут участие 35 стран. Украина представит певица Leléka, которая выступит во втором полуфинале под номером 12.

В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически попадут представители стран "большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия), за исключением Испании, впервые за историю конкурса отказавшейся участвовать, а также победительница предыдущего года — Австрия.