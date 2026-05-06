Євробачення-2026. Українка Leleka провела першу репетицію — фото

Представниця України на "Євробаченні 2026" Leléka провела першу репетицію на головній сцені конкурсу у Відні. Фотографії співачки опублікували в офіційних соцмережах конкурсу та Суспільного Мовлення.

Leleka провела першу репетицію на Євробаченні-2026

Раніше деталями репетиції організатори поділилися на вебфорумі Reddit: на сцені Leléka з'явилася разом із музикантом Ярославом Джусем, який зіграв на бандурі. Народний інструмент, за повідомленням, є відсиланням до української культури та символізує відчуття дому.

Образ для співачки створювала дизайнерка Лілія Літковська. До роботи над ним також долучилася команда стилістки Маргарити Шекель.

Номер для "Євробачення" цьогоріч створює команда на чолі з режисером Іллею Дуциком.

Постанова починається з появи білого подіуму, яким співачка рухається назустріч музиканту Ярославу Джусю. Після першого приспіву сцена занурюється в темряву, зосереджуючи всю увагу на виконавиці. Згодом світло та кольори повертаються, і артистка виходить на кульмінаційну ноту. Поширити

Leleka

Порівняно з нацвідбором зазнав змін і сценічний образ Leléka: вона постає в білій сукні, одягненій поверх штанів, доповненій тонкими рухомими смужками тканини. Вони нашаровані та закріплені таким чином, щоб взаємодіяти зі світлом і графічними ефектами. У фіналі ці елементи набувають насиченого червоного кольору, створюючи асоціацію з театральною завісою.

Літковська разом із командою стилістів створювала вбрання, відштовхуючись від ідентичності та музики артистки: центральним елементом образу став плетений корсет із восьми видів тканин (шовк, віскоза, шовкова органза). На його створення пішло близько 20 метрів тканин, а також години ручної роботи кравчинь.

Зв'язок з іменем Leléka втілили через конструкцію одягу: спадні елементи та багатошаровість створюють відчуття польоту, роблячи образ невагомим, але без буквального зображення птаха.

Цей костюм — про сповідь. Я хотіла, щоб глядач побачив, як сукня проростає крізь пісню, де кожен елемент — це особистий символ, вплетений у канву виступу. «Лелече крило» тут не випадкове: це візуалізація внутрішньої волі артиста та нагадування про те, наскільки могутньою є наша природна енергія, коли ми дозволяємо собі розправити плечі. Поширити

Leleka

Окремо варто відзначити й костюм бандуриста Ярослава Джуся: він відсилає козацької доби, коли музиканти були хранителями пам'яті та голосом спільноти. Основою костюма стала плахта з ручною вишивкою бісером і ткане полотно.

Сімдесятий Пісенний конкурс "Євробачення" пройде в австрійській столиці — Відні. Гранд-фінал "Євробачення" відбудеться у суботу, 16 травня, а півфінали — 12 та 14 травня 2026 року. У конкурсі візьмуть участь 35 країн. Україну представить співачка Leléka, яка виступить у другому півфіналі під номером 12.

До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів. Окрім того, до фіналу автоматично потраплять представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія), за винятком Іспанії, яка вперше за історію конкурсу відмовилася брати участь, а також переможниця попереднього року — Австрія.