Євробачення-2025 встановило "молодіжний" глядацький рекорд — про що йдеться

Цьогоріч фанати "Євробачення" віддали свої голоси у 146 країнах і територіях по всьому світу, зокрема найактивніше голосували глядачі у США, Канаді, Румунії, Мексиці, Туреччині, Угорщині, Косово, ОАЕ та Південній Африці. Загалом конкурс охопив 166 мільйонів людей, що на три мільйони глядачів більше порівняно з 2024 роком.

Євробачення-2025 встановило "молодіжний" глядацький рекорд

Загалом частка переглядів гранд-фіналу склала 47,7%, що є найвищим показником з 2004 року. "Євробачення" цьогоріч було популярне і серед молоді (15-24 роки) — фінал досяг частки переглядів 60,4%, найвищого показника за всю історію спостережень

Тільки у травні 35 пісень "Євробачення-2025" потрапили до Apple Music Daily Top 100 у понад 40 країнах, а пісні конкурсу очолили жанрові чарти у 78 країнах.

Пісня Wasted Love від переможця JJ потрапила до чартів у 38 країнах, при чому у 20 з них потрапила до десятки найпопулярніших, а у 5 посіла перше місце.

Офіційний плейлист із конкурсними піснями на Spotify став найпопулярнішим на платформі у світі на наступний день після гранд-фіналу 17 травня. Поширити

А за тиждень після три пісні потрапили до чарту Spotify Global Top 50 (на одну більше, ніж у 2024 році) — це Wasted Love, Espresso Macchiato та Bara Bada Bastu. До слова, трек від гурту KAJ це перша в історії шведськомовна пісня, яка потрапила до цього рейтингу.

Wasted Love потрапила до чартів 29 країн, посівши перше місце в Австрії, Швейцарії та Люксембурзі, а також потрапила до десятки найкращих у 12 інших країнах, зокрема у Німеччині, Бельгії, Швеції, Греції та Нідерландах.

Під час гранд-фіналу 17 травня ісландський гурт VÆB, який представив пісню RÓA, очолив активність Shazam, отримавши на 51% більше згадок, ніж найкращий трек минулого року.

Wasted Love очолила чарти Shazam в Австрії та потрапила до 200 найкращих у 23 країнах.

Зростаючий музичний вплив Конкурсу є незаперечним: пісні потрапляють у світові стримінгові чарти та надихають фанатів по всьому світу. Від віталень до прямих ефірів, від національної гордості до міжнародного єднання — Пісенний конкурс Євробачення залишається однією з найяскравіших і найбільш об’єднувальних культурних подій на планеті, — зазначив Мартін Грін, директор "Євробачення-2025". Поширити

Загалом Україна від глядачів та журі отримала 218 балів та посіла 9 місце у фінальному рейтингу.