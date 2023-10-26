Новини

Майк Пенс
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Політика
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Провідний кандидат від республіканців заявив про вихід з праймеріз
Росатом
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Світ
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Компанія Siemens Energy захищає план співпраці з «Росатомом» в Угорщині — Bloomberg
медик
Категорія
Наука та медицина
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В Україні фіксують спалах гепатиту А — що треба знати про захворювання

Політика

Майк Пенс
Категорія
Політика
Дата публікації
Провідний кандидат від республіканців заявив про вихід з праймеріз
Путін та його новий стіл
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Політика
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Користувачі соцмереж люто висміяли гігантський стіл Путіна
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Політика
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Ердоган на пропалестинському мітингу звинуватив Захід у загибелі цивільних в Газі
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Політика
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Ілон Маск продовжує пророкувати поразку Заходу у війні в Україні — WSJ
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Події

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Події
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Через негоду у 14 областях є проблеми зі світлом. У Києві збільшилася кількість загиблих
КМДА
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Події
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У Києві через негоду загинула людина та є травмовані
КМДА
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Події
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Замах на колаборанта Олега Царьова здійснила СБУ
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Події
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У Росії заявляють про замах на зрадника Царьова — відео
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Спорт

Артем Далакян
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Спорт
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Бій українського чемпіона світу з боксу перенесено на невизначений термін
Жіноча збірна України з боротьби
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Спорт
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Жіноча збірна України стала срібним призером молодіжного ЧС-2023 з боротьби
Асоціація спортивної боротьби України
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Спорт
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Усик тепло зустрів Ф’юрі в Ер-Ріяді і зробив заяву про майбутній бій — відео
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Спорт
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Збірна України з футболу піднялася у світовому рейтингу ФІФА
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Світ

Росатом
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Світ
Дата публікації
Компанія Siemens Energy захищає план співпраці з «Росатомом» в Угорщині — Bloomberg
Starlink
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Світ
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Ізраїль відмовився від послуг Starlink Ілона Маска
Операція Ізраїля у Газі
Категорія
Світ
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Ізраїльскі військові заявляють про необхідність масштабної операції у Газі
човен
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Світ
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У США почали виготовляти деталі для атомних підводних човнів на 3D-принтерах
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Україна

ЗРК БУК
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Україна
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Україна спільно зі США створила гібридні модифікації ППО — NYT
Михайло Балахтар
Категорія
Україна
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У боях за Україну загинув учасник гурту "Серцевий напад" Михайло Балахтар
ЗСУ
Категорія
Україна
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Втрати армії РФ на Таврійському напрямку знову почали зростати — Тарнавський
Олександр Тарнавський
Дмитро Тишлик
Категорія
Україна
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Замглаву Нацполіції відсторонено на тлі скандалу після розслідування журналістів
Ігор Клименко
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