Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29 на Полтавщині — пілот катапультувався
Категорія
Події
Дата публікації

Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29 на Полтавщині — пілот катапультувався

Повітряні Сили ЗСУ
літак
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Вночі 27 червня був втрачений винищувач МіГ-29, який виконував бойове завдання у Полтавській області, проте пілот успішно катапультувався.

Головні тези:

  • Уночі 27 червня втрачений винищувач МіГ-29 на Полтавщині, пілот встиг катапультуватися і отримав допомогу від пошуково-рятувальної команди.
  • Повітряні сили Збройних сил України підтвердили втрату літака та заявили, що причини та обставини інциденту з'ясовуються.

Україна втратила винищувач на Полтавщині

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Повідомляємо, що уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.

У Повітряних силах додали, що причини та обставини авіатрощі з’ясовуються.

16 червня у Хмельницькій області сталась катастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. Загинули обидва члени екіпажу — майор Богдан Загарулько і старший лейтенант Богдан Бабенко.

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