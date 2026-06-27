Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29 на Полтавщині — пілот катапультувався

Вночі 27 червня був втрачений винищувач МіГ-29, який виконував бойове завдання у Полтавській області, проте пілот успішно катапультувався.
Головні тези:
- Уночі 27 червня втрачений винищувач МіГ-29 на Полтавщині, пілот встиг катапультуватися і отримав допомогу від пошуково-рятувальної команди.
- Повітряні сили Збройних сил України підтвердили втрату літака та заявили, що причини та обставини інциденту з'ясовуються.
Україна втратила винищувач на Полтавщині
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
У Повітряних силах додали, що причини та обставини авіатрощі з’ясовуються.
16 червня у Хмельницькій області сталась катастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. Загинули обидва члени екіпажу — майор Богдан Загарулько і старший лейтенант Богдан Бабенко.
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