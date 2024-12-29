У Південній Кореї розбився пасажирський літак — більше сотні людей загинуло

29 грудня, в міжнародному аеропорту Муан, що в Південній Кореї, сталася авіакатастрофа. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги й зазнав аварії. Попередньо відомо про 120 загиблих.

Що відомо про авіакатастрофу у Південній Кореї

Як зазначають ЗМІ, катастрофа сталася під час посадки літака Boeing авіакомпанії Jeju Air, що виконував рейс із Таїланду.

На борту перебувало 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. На кадрах, опублікованих у мережі, видно, як літак без видимих шасі ковзає смугою, а потім врізається у стіну, спричиняючи вибух, пожежу та уламки. Причина аварії поки що офіційно не встановлена.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

Агентство Yonhap повідомляє, що внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 28 осіб, а двоє людей вижили. Інформація про стан інших пасажирів уточнюється.

Представник аеропорту заявив Reuters, що рятувальники намагаються евакуювати людей із хвостової частини літака. Виконувач обов’язків президента Південної Кореї Чхве Сон Мок доручив організувати масштабну рятувальну операцію.

Спершу було відомо про загибель 85 осіб. Згодом кількість загиблих стало 120 осіб.

Чиновники припускають, що аварія могла статися через відмову шасі, можливо, спричинену зіткненням із птахом. Розпочато розслідування для встановлення точної причини трагедії.

Попередня авіакатастрофа

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який виконував рейс J2-8243, розбився 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані.

Embraer летів зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, що на півдні Чечні, а потім відхилився від курсу на сотні кілометрів над Каспійським морем. Він упав на протилежному березі Каспію. Найближчий російський аеропорт на шляху польоту літака, Махачкала, був закритий.

Загинули 38 з 67 людей, які перебували на борту літака.

26 грудня низка медіа, серед яких Reuters, із посиланням на поінформованих співрозмовників з попередніми висновками азербайджанського розслідування катастрофи, повідомили, що літак був збитий російською системою ППО «Панцир-С».