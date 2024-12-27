Авторитетне видання The Telegraph звернуло увагу на те, що збиття Росією літака "Азербайджанських авіаліній", що впав у Казахстані, схоже на катастрофу рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", збитого росіянами над Україною 10 років тому.

Росія скоює одні й ті самі злочини

Французький авіаційний експерт, що говорив на умовах анонімності, заявив, що аварія в Актау на Різдво "нагадує" трагедію MH17, коли російські загарбники збили пасажирський літак ракетою "земля-повітря" над Донбасом. Тоді загинули 298 людей.

Як уже стало відомо, літак Embraer 190, який здійснював рейс із Баку до Грозного, відхилився від маршруту з невідомих причин і розбився під час посадки в Актау.

У цій авіатрощі загинули 38 осіб, 29 вдалося вижити.

На відео з місця події видно, як літак різко знижується і вибухає при зіткненні із землею. На інших кадрах зафіксовані пошкодження літака, зокрема фюзеляж, що відділився від крил, і явні ознаки впливу осколків. Поширити

Згідно з даними експертів, уламки літака мають "значні пошкодження від осколків". Цілком ймовірно, що причиною збиття борта могла стати ракета "земля-повітря", випущена російською системою ППО "Панцир-С" над Грозним.

Що важливо розуміти, у день катастрофи російські системи ППО активно застосовувались для захисту від українських безпілотників. Ба більше, російські аеропорти відмовили літаку в аварійній посадці, після цього його направили до Актау.

Паралель з катастрофою МН17

Журналісти та західні експерти звертають увагу на те, що це вже другий випадок за останнє десятиліття, коли цивільний літак був збитий ракетами російського виробництва.

Ні для кого не секрет, що MH17 був помилково ідентифікований проросійськими силами як український військовий літак.

Цей борт був уражений ракетою "земля-повітря". Отвори від осколків, виявлені на цьому літаку, мають схожість із пошкодженнями Embraer 190.

Як вважає експерт Метью Борі з Osprey Flight Solutions, обидва випадки могли стати результатом помилкової ідентифікації: