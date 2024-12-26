Авіатроща у Казахстані. Попереднє розслідування підтвердило збиття літака російською ракетою
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Авіатроща у Казахстані. Попереднє розслідування підтвердило збиття літака російською ракетою

Літак
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Джерело:  Euronews

Пасажирський літак Azerbaijan Airlines розбився в казахстанському місті Актау 25 грудня через російську ракету класу «земля – повітря».

Головні тези:

  • Підтверджено попередньо, що літак впав через збиття російською ракетою класу «земля – повітря».
  • Навігаційні GPS-системи літака були заглушені на шляху польоту над морем.
  • Збитий літак Azerbaijan Airlines перевозив 67 людей, загинуло 38 пасажирів і членів екіпажу.
  • Попереднє розслідування вказує на можливе збиття російською ракетою комплексу «Панцир-С». Це другий подібний випадок за останні 10 років після катастрофи МН17 в Україні.

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Про це повідомляє Euronews із посиланням на неназвані джерела в уряді Азербайджану.

За даними джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час атаки безпілотників над чеченським містом Грозний. Боєприпас вибухнув поруч із літаком під час польоту, а уламки влучили у пасажирів і членів екіпажу.

Джерела Euronews розповіли, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному із російських аеропортів, попри прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти через Каспійське море у напрямку Актау у Казахстані.

Згідно із попереднім розслідуванням, навігаційні GPS-системи літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Ракету випустили із зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С», повідомило бакинське видання AnewZ із посиланням на джерела в азербайджанському уряді.

У матеріалі йдеться, що якщо ці попередні дані підтвердяться, це буде другий випадок за останні 10 років, коли російські війська знищили комерційний літак, після катастрофи МН17 в Україні у липні 2014 року.

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Пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував з Баку до російського Грозного, 25 грудня впав біля міста Актау на заході Казахстану. На борту літака перебувало 67 людей, 38 із них загинули.

Точні причини катастрофи наразі невідомі. В Azerbaijan Airlines спочатку повідомили, що за попередньою інформацією причиною інциденту стало зіткнення літака з птахами.

Казахстанські ЗМІ з посиланням на управління охорони здоров'я Мангістауської області повідомляють, що на борту міг статися вибух. Про вибух говорять і ті, що вижили під час аварії. На викладених у мережі знімках та відео з місця аварії в обшивці літака видно отвори, їхнє походження незрозуміле.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив 25 грудня, що літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.

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