Авіатроща у Казахстані — з'явилися нові подробиці катастрофи

У Казахстані внаслідок падіння пасажирського літака 25 грудня загинули 38 осіб. Також десятки постраждалих перебувають у лікарнях.
Головні тези:
- У Казахстані внаслідок авіакатастрофи загинули 38 осіб, а десятки постраждалих потребують медичної допомоги.
- Розслідування авіатрощі веде Генпрокуратура Казахстану та інші відомства.
- Під час пошуків літака було знайдено “чорний ящик”, що стане важливим доказом у з'ясуванні причин катастрофи.
- Є версії, що літак міг потрапити під обстріл у повітряному просторі Росії, що відкриває нові перспективи для розслідування.
- Серед виживших немає громадян Казахстану, а одну з постраждалих осіб досі не ідентифікували.
Авіатроща у Казахстані: загинуло 38 осіб
Про це заявив віце-прем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв.
Він додав, що 29 осіб, зокрема двоє дітей, які постраждали через авіакатастрофу, перебувають у лікарнях. 11 осіб — у стабільно важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.
Віцепрем'єр розповів, що для ідентифікації тіл загиблих буде призначено експертизи.
Також, за словами Бозумбаєва, серед тих, хто вижив, немає громадян Казахстану.
Є поки що одна жінка, особу якої не встановлено. Вона непритомна в лікарні, документів немає. Серед інших 29 тих, хто вижив, жодного казахстанця немає.
Чиновник уточнив, що розслідування інциденту проводять під контролем Генпрокуратури Казахстану, Міністерства внутрішніх справ і авіаційної влади.
Як заявив транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейменов під час брифінгу, під час пошуків було знайдено "чорний ящик".
Чорну скриньку знайдено і долучено до речових доказів.
Версії авіатрощі у Казахстані
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що літак азербайджанської компанії було збито російським ЗРК.
Як пишуть у мережі, пасажирський літак міг потрапити під обстріл у повітряному просторі Росії. На його обшивці видно сліди, які могли виникнути внаслідок роботи ППО.
Російські медіа посилаються на Telegram-канал Fighterbomber, який опублікував відео з уламками літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines.
Раніше також повідомлялося, що у Чечні, де сьогодні мав сісти літак, збили кілька дронів.
Один з пасажирів, що вижили після трощі літака, Субхонкул Рахімов розповів, що пілоти тричі намагалися посадити літак у Грозному.
Втретє щось вибухнуло. Був вибух — я б не сказав, що всередині літака. Де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла.
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