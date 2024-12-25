Авіатроща у Казахстані — з'явилися нові подробиці катастрофи
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Авіатроща у Казахстані — з'явилися нові подробиці катастрофи

Авіатроща
Джерело:  online.ua

У Казахстані внаслідок падіння пасажирського літака 25 грудня загинули 38 осіб. Також десятки постраждалих перебувають у лікарнях. 

Головні тези:

  • У Казахстані внаслідок авіакатастрофи загинули 38 осіб, а десятки постраждалих потребують медичної допомоги.
  • Розслідування авіатрощі веде Генпрокуратура Казахстану та інші відомства.
  • Під час пошуків літака було знайдено “чорний ящик”, що стане важливим доказом у з'ясуванні причин катастрофи.
  • Є версії, що літак міг потрапити під обстріл у повітряному просторі Росії, що відкриває нові перспективи для розслідування.
  • Серед виживших немає громадян Казахстану, а одну з постраждалих осіб досі не ідентифікували.

Авіатроща у Казахстані: загинуло 38 осіб

Про це заявив віце-прем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв.

Ситуація не дуже хороша, 38 загиблих. Тіла в поганому стані, переважно обгорілі.

Він додав, що 29 осіб, зокрема двоє дітей, які постраждали через авіакатастрофу, перебувають у лікарнях. 11 осіб — у стабільно важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

Віцепрем'єр розповів, що для ідентифікації тіл загиблих буде призначено експертизи.

Також, за словами Бозумбаєва, серед тих, хто вижив, немає громадян Казахстану.

Є поки що одна жінка, особу якої не встановлено. Вона непритомна в лікарні, документів немає. Серед інших 29 тих, хто вижив, жодного казахстанця немає.

Чиновник уточнив, що розслідування інциденту проводять під контролем Генпрокуратури Казахстану, Міністерства внутрішніх справ і авіаційної влади.

На борту літака перебували 67 осіб, серед яких були громадяни Азербайджану, Росії, Казахстану та Киргизстану.

Як заявив транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейменов під час брифінгу, під час пошуків було знайдено "чорний ящик".

Чорну скриньку знайдено і долучено до речових доказів.

Версії авіатрощі у Казахстані

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що літак азербайджанської компанії було збито російським ЗРК.

Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей.

Одне слово - рашка.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

Як пишуть у мережі, пасажирський літак міг потрапити під обстріл у повітряному просторі Росії. На його обшивці видно сліди, які могли виникнути внаслідок роботи ППО.

Російські медіа посилаються на Telegram-канал Fighterbomber, який опублікував відео з уламками літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines.

На відео знято хвостову частину літака, на обшивці видно сліди, схожі на сліди від елементів ураження. Автор каналу натякнув, що причиною катастрофи могло бути не зіткнення з птахами, як звучить зараз основна офіційна версія.

Раніше також повідомлялося, що у Чечні, де сьогодні мав сісти літак, збили кілька дронів.

Один з пасажирів, що вижили після трощі літака, Субхонкул Рахімов розповів, що пілоти тричі намагалися посадити літак у Грозному.

Втретє щось вибухнуло. Був вибух — я б не сказав, що всередині літака. Де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла.

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