Авіатроща вантажного літака з російським екіпажем сталася у Судані — відео

21 жовтня повстанці у Судані збили літак Іл-76, на борту якого були росіяни, які, ймовірно, везли їм зброю.

Повстанці у Судані збили літак з росіянами на борту

У Судані було збито вантажний літак Іл-76. Імовірно, на борту перебували росіяни.

Один із загиблих — головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов.

Документи росіянина Віктора Гранова

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на посольство РФ. Зараз відомство з'ясовує обставини інциденту зі збитим у Судані літаком.

Про авіатрощу літака пишуть й інші росЗМІ.

Відповідальність за збиття борту на себе взяли заколотники з раніше проурядової воєнізованої організації Сил швидкого реагування.

Ситуація ускладнюється тим, що зона аварії розташована в охопленому боями Дарфурі.

Також у ЗМІ пишуть, що літак був зафрахтований ОАЕ, а базувався він у Бішкеку, в міжнародному аеропорту "Манас". Ймовірно, на борту була допомога, відправлена з ОАЕ до Чаду, проте літак був збитий "дружнім вогнем".

Що відбувається у Судані

У 2021 році в країні стався переворот, після чого нею керує рада, що складається з генералів.

Один із них — генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава збройних сил і фактично президент країни. Ще один його заступник і командувач Сил швидкого реагування (СБР) генерал Мохамед Хамдан Дагало, також відомий як Хеметті. Поширити

15 квітня 2023 року в столиці Судану Хартумі та інших районах почалися бої, які й стали результатом боротьби за владу у військовому керівництві.

У Судані перебували найманці російської ПВК "Вагнер". Через два дні після того, як "вагнерівці" доставили туди велику партію зброї, по них було завдано удару. CNN писало, що за ударом по найманцях ПВК "Вагнер" могли стояти українські спецслужби.

Пізніше в ГУР підтвердили причетність України до операцій проти ПВК "Вагнер" у Судані.