У російській Якутії розбився літак Ан-3

13 жовтня в Олекмінському районі РФ розбився легкий багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус". Внаслідок аварії ліквідувався один із пасажирів.
Головні тези:
- У російській Якутії сталася аварія літака Ан-3 компанії “Борус”, де під час аварійної посадки загинув один пасажир.
- За попередніми даними, причиною аварії стала відмова двигуна, що стало причиною катастрофи в трибор'ї літака.
- Літак Ан-3, який вироблявся в Омську, славиться як версія вантажопасажирського літака Ан-2 та володіє одним турбогвинтовим двигуном.
- Окрім цього, у Росії стався ще один авіаційний інцидент, коли розбився військовий літак Як-130 у Калмикії.
Що відомо про аварію літака РФ
Як повідомляє управління Міністерства з надзвичайних справ республіки Саха (Якутія), літак здійснив аварійну посадку за 1,5 кілометра від міста Олекмінськ.
На борту перебували п'ятеро людей — троє членів екіпажу та двоє пасажирів.
Місцеві ЗМІ припускають, що пасажирами могли бути підрядники золотодобувної компанії.
Ан-3 — версія вантажопасажирського літака Ан-2, відомого як "Кукурузник", оснащена одним турбогвинтовим двигуном. Літак виробляли в Омську на виробничому об'єднанні "Політ" у 2000-2009 роки, загалом було випущено 25 машин.
У Калмикії РФ розбився військовий літак Як-130
Навчально-тренувальний літак Як-130 упав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався, — пишуть росЗМІ.
За даними російських пропагандистів, інцидент стався сьогодні близько 5 ранку.
Попередньо причиною аварії стала відмова техніки.
У Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для практичної підготовки льотчиків.
Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу "повітря — повітря" та "повітря — земля".
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