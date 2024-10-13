У російській Якутії розбився літак Ан-3

13 жовтня в Олекмінському районі РФ розбився легкий багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус". Внаслідок аварії ліквідувався один із пасажирів.

Що відомо про аварію літака РФ

Як повідомляє управління Міністерства з надзвичайних справ республіки Саха (Якутія), літак здійснив аварійну посадку за 1,5 кілометра від міста Олекмінськ.

На борту перебували п'ятеро людей — троє членів екіпажу та двоє пасажирів.

Фото — росЗМІ

За попередніми даними, причиною аварії стала відмова двигуна. Літак виконував рейс Олекмінськ — Залізногірськ, але після технічної несправності пілот намагався повернутися до аеропорту вильоту, однак не зміг, і судно впало неподалік міста. Поширити

Місцеві ЗМІ припускають, що пасажирами могли бути підрядники золотодобувної компанії.

Ан-3 — версія вантажопасажирського літака Ан-2, відомого як "Кукурузник", оснащена одним турбогвинтовим двигуном. Літак виробляли в Омську на виробничому об'єднанні "Політ" у 2000-2009 роки, загалом було випущено 25 машин.

У Калмикії РФ розбився військовий літак Як-130

Навчально-тренувальний літак Як-130 упав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався, — пишуть росЗМІ.

За даними російських пропагандистів, інцидент стався сьогодні близько 5 ранку.

Борт летів аеродромом у Волгоградській області. Пілоти зуміли катапультуватися, зараз вони перебувають у шпиталі. Поширити

Попередньо причиною аварії стала відмова техніки.

У Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для практичної підготовки льотчиків.

Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу "повітря — повітря" та "повітря — земля".