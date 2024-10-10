У Калмикії РФ розбився військовий літак Як-130

10 жовтня на кордоні між Калмикією і Волгоградською областю РФ впав військовий навчально-тренувальний літак Як-130.

У Росії впав військовий літак Як-130

Навчально-тренувальний літак Як-130 упав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався, — пишуть росЗМІ.

За даними російських пропагандистів, інцидент стався сьогодні близько 5 ранку.

Борт летів аеродромом у Волгоградській області. Пілоти зуміли катапультуватися, зараз вони перебувають у шпиталі. Поширити

Попередньо причиною аварії стала відмова техніки.

У Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для практичної підготовки льотчиків.

Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу "повітря — повітря" та "повітря — земля".

Під Москвою розбився літак

Про катастрофу з російським літаком пишуть місцеві пропагандисти.

У Підмосков'ї розбився Ан-2. Екіпаж загинув. Борт проходив випробувальний політ і впав у районі аеродрому біля селища Ватуліне Рузького міського округу. Попередньо загинули двоє пілотів. Поширити

Деякі ресурси пишуть, що Ан-2 розбився через неполадки з мотором. Екіпаж провів тестовий політ після тривалого ремонту.