У Калмикії РФ розбився військовий літак Як-130

10 жовтня на кордоні між Калмикією і Волгоградською областю РФ впав військовий навчально-тренувальний літак Як-130.
Головні тези:
- Впав військовий літак Як-130 на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілоти катапультувались і перебувають у шпиталі через відмову техніки.
- Літак Як-130 використовується для практичної підготовки льотчиків в умовах, наближених до бойової ситуації.
- Аварія літака Як-130 є серйозним нагадуванням про важливість безпеки в авіації та необхідність постійного технічного обслуговування повітряних суден.
У Росії впав військовий літак Як-130
Навчально-тренувальний літак Як-130 упав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався, — пишуть росЗМІ.
За даними російських пропагандистів, інцидент стався сьогодні близько 5 ранку.
Попередньо причиною аварії стала відмова техніки.
У Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для практичної підготовки льотчиків.
Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу "повітря — повітря" та "повітря — земля".
Під Москвою розбився літак
Про катастрофу з російським літаком пишуть місцеві пропагандисти.
Деякі ресурси пишуть, що Ан-2 розбився через неполадки з мотором. Екіпаж провів тестовий політ після тривалого ремонту.
Борт підіймався у повітря сьогодні тричі. Перші два зльоти пройшли нормально — літак літав по колу. Під час третього зльоту "чхнув" мотор, але літак продовжив рух. Після цього борт почав різко втрачати висоту і впав у кукурудзяному полі біля села Ватуліне.
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