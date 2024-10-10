В Калмыкии РФ разбился военный самолет Як-130

10 октября на границе между Калмыкией и Волгоградской областью РФ упал военный учебно-тренировочный самолет Як-130.

В России упал военный самолет Як-130

Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался, — пишут росСМИ.

По данным российских пропагандистов, инцидент произошел сегодня около 5 утра.

Борт летел аэродромом в Волгоградской области. Пилоты сумели катапультироваться, сейчас они находятся в больнице. Поделиться

Предварительно причиной аварии стал отказ техники.

В России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для практической подготовки лётчиков.

Реактивный двухмоторный Як-130 может, в частности, использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух — воздух" и "воздух — земля".

Под Москвой разбился самолет

О крушении с российским самолетом пишут местные пропагандисты.

В Подмосковье разбился Ан-2. Экипаж погиб. Борт проходил испытательный полет и упал в районе аэродрома у поселка Ватулино Ружского городского округа. Предварительно погибли два пилота. Поделиться

Некоторые ресурсы пишут, что Ан-2 разбился из-за неполадок с мотором. Экипаж провел тестовый полет после продолжительного ремонта.