В Калмыкии РФ разбился военный самолет Як-130

10 октября на границе между Калмыкией и Волгоградской областью РФ упал военный учебно-тренировочный самолет Як-130.
Главные тезисы
- В регионе произошло падение военного учебного самолета Як-130 из-за технической неисправности, пилотам удалось катапультироваться и они находятся в госпитале.
- Самолеты Як-130 используются для подготовки лётчиков в боевых условиях и включены в состав тренировочных авиаполков ВКС России.
- Падения таких самолетов подчеркивают важность тщательной проверки технического состояния воздушных судов перед вылетом.
В России упал военный самолет Як-130
Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался, — пишут росСМИ.
По данным российских пропагандистов, инцидент произошел сегодня около 5 утра.
Предварительно причиной аварии стал отказ техники.
В России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для практической подготовки лётчиков.
Реактивный двухмоторный Як-130 может, в частности, использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух — воздух" и "воздух — земля".
Под Москвой разбился самолет
О крушении с российским самолетом пишут местные пропагандисты.
Некоторые ресурсы пишут, что Ан-2 разбился из-за неполадок с мотором. Экипаж провел тестовый полет после продолжительного ремонта.
Борт поднимался в воздух сегодня трижды. Первые два взлета прошли нормально — самолет летал по кругу. Во время третьего взлета "чихнул" мотор, но самолет продолжил движение. После этого борт начал резко терять высоту и упал в кукурузном поле у села Ватулино.
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