В российской Якутии разбился самолет Ан-3
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В российской Якутии разбился самолет Ан-3

В российской Якутии разбился самолет Ан-3
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Источник:  online.ua

13 октября в Олекминском районе РФ разбился лёгкий многоцелевой самолет Ан-3 АК "Борус". В результате аварии ликвидировался один из пассажиров.

Главные тезисы

  • Сегодняшние происшествия связанные с разбившимся самолетом Ан-3 в Якутии и Як-130 на границе Калмыкии и Волгоградской области вызывают серьезную обеспокоенность в авиационной отрасли.
  • Предварительно причиной инцидента с Ан-3 стал отказ двигателя, в то время как на учебно-тренировочный самолет Як-130 повлиял отказ техники.
  • Лёгкий многоцелевой самолет Ан-3 и учебно-тренировочный самолет Як-130 имеют свои характеристики и предназначение, однако оба являются важными звеньями в системе гражданской и военной авиации.

Что известно об аварии самолета РФ

Как сообщает управление Министерства по чрезвычайным делам республики Саха (Якутия), самолет совершил аварийную посадку в 1,5 километре от города Олекминск.

На борту находились пять человек — трое членов экипажа и двое пассажиров.

Фото — росСМИ

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ двигателя. Самолет выполнял рейс Олекминск — Железногорск, но после технической неисправности пилот пытался вернуться в аэропорт вылета, однако не смог, и судно упало недалеко от города.

Местные СМИ предполагают, что пассажирами могли быть подрядчики золотодобывающей компании.

Ан-3 — версия грузопассажирского самолета Ан-2, известного как "Кукурузник", оснащена одним турбовинтовым двигателем. Самолет производили в Омске на производственном объединении "Полет" в 2000-2009 годах, всего было выпущено 25 машин.

В Калмыкии РФ разбился военный самолет Як-130

Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался, — пишут росСМИ.

По данным российских пропагандистов, инцидент произошел сегодня около 5 утра.

Борт летел аэродромом в Волгоградской области. Пилоты сумели катапультироваться, сейчас они находятся в больнице.

Предварительно причиной аварии стал отказ техники.

В России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для практической подготовки лётчиков.

Реактивный двухмоторный Як-130 может, в частности, использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух — воздух" и "воздух — земля".

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