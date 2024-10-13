В российской Якутии разбился самолет Ан-3

13 октября в Олекминском районе РФ разбился лёгкий многоцелевой самолет Ан-3 АК "Борус". В результате аварии ликвидировался один из пассажиров.
Главные тезисы
- Сегодняшние происшествия связанные с разбившимся самолетом Ан-3 в Якутии и Як-130 на границе Калмыкии и Волгоградской области вызывают серьезную обеспокоенность в авиационной отрасли.
- Предварительно причиной инцидента с Ан-3 стал отказ двигателя, в то время как на учебно-тренировочный самолет Як-130 повлиял отказ техники.
- Лёгкий многоцелевой самолет Ан-3 и учебно-тренировочный самолет Як-130 имеют свои характеристики и предназначение, однако оба являются важными звеньями в системе гражданской и военной авиации.
Что известно об аварии самолета РФ
Как сообщает управление Министерства по чрезвычайным делам республики Саха (Якутия), самолет совершил аварийную посадку в 1,5 километре от города Олекминск.
На борту находились пять человек — трое членов экипажа и двое пассажиров.
Местные СМИ предполагают, что пассажирами могли быть подрядчики золотодобывающей компании.
Ан-3 — версия грузопассажирского самолета Ан-2, известного как "Кукурузник", оснащена одним турбовинтовым двигателем. Самолет производили в Омске на производственном объединении "Полет" в 2000-2009 годах, всего было выпущено 25 машин.
В Калмыкии РФ разбился военный самолет Як-130
Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался, — пишут росСМИ.
По данным российских пропагандистов, инцидент произошел сегодня около 5 утра.
Предварительно причиной аварии стал отказ техники.
В России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для практической подготовки лётчиков.
Реактивный двухмоторный Як-130 может, в частности, использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух — воздух" и "воздух — земля".
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