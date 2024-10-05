Армия РФ сбила в Украине собственный самолет с КАБами — фото и видео

5 октября появилась информация о том, что в Донецкой области упал российский самолет с КАБами. Журналисты узнали от своих источников в Воздушных силах ВСУ, что он стал очередной жертвой российского "огня по своим".
Главные тезисы
- Российский самолет с КАБами был сбит в Украине. Журналисты получили информацию от источников в Воздушных силах ВСУ.
- Армия РФ продолжает систематически уничтожать собственную технику и оружие в результате "дружественного огня".
- Однако Россия никогда не признает такие потери, отрицая данные Украины.
Россияне продолжают систематически уничтожать собственную технику и оружие
Что важно понимать, днем 5 октября украинские и российские СМИ и блогеры начали писать об уничтожении самолета в Донецкой области.
В сети обнародовали видео работы ПВО и тушения самолета на земле.
Инсайдеры журналисты в Воздушных силах ВСУ утверждают, что он был уничтожен самими же российскими оккупантами в результате “дружеского огня”.
Что интересно, сначала глава Константиновской МВА Сергей Горбунов заявил, что 5 октября российский Су-25 сбили Силы обороны Украины.
По словам очевидцев, самолет был сбит другим российским самолетом. Российские власти пока официально не комментировали эту информацию.
Как на уничтожение российского самолета отреагировали сами же оккупанты
Z-каналы начали уверять всех своих подписчиков, что в Константиновке был сбит тяжелый российский БПЛА "Охотник", а не Су-25
Еще один канал также утверждает, что это был БПЛА, а не самолет.
Что важно понимать, Россия никогда не признает своих потерь в результате "дружеского огня".
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