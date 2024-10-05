Армия РФ сбила в Украине собственный самолет с КАБами — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ сбила в Украине собственный самолет с КАБами — фото и видео

Су-25
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Источник:  Украинская правда

5 октября появилась информация о том, что в Донецкой области упал российский самолет с КАБами. Журналисты узнали от своих источников в Воздушных силах ВСУ, что он стал очередной жертвой российского "огня по своим".

Главные тезисы

  • Российский самолет с КАБами был сбит в Украине. Журналисты получили информацию от источников в Воздушных силах ВСУ.
  • Армия РФ продолжает систематически уничтожать собственную технику и оружие в результате "дружественного огня".
  • Однако Россия никогда не признает такие потери, отрицая данные Украины.

Россияне продолжают систематически уничтожать собственную технику и оружие

Что важно понимать, днем 5 октября украинские и российские СМИ и блогеры начали писать об уничтожении самолета в Донецкой области.

В сети обнародовали видео работы ПВО и тушения самолета на земле.

Инсайдеры журналисты в Воздушных силах ВСУ утверждают, что он был уничтожен самими же российскими оккупантами в результате “дружеского огня”.

Что интересно, сначала глава Константиновской МВА Сергей Горбунов заявил, что 5 октября российский Су-25 сбили Силы обороны Украины.

Обломки частично попадали вокруг Константиновки. Обломки также упали в частный сектор — повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет, — рассказал он.

По словам очевидцев, самолет был сбит другим российским самолетом. Российские власти пока официально не комментировали эту информацию.

Как на уничтожение российского самолета отреагировали сами же оккупанты

Z-каналы начали уверять всех своих подписчиков, что в Константиновке был сбит тяжелый российский БПЛА "Охотник", а не Су-25

Все наши самолеты и экипажи на дому. Живые, здоровые и целые. Ну а то, что стало на беспилотник меньше, бывает. На это они и испытания, — написал канал Fighterbomber, однако никаких веских доказательств не предоставил.

Еще один канал также утверждает, что это был БПЛА, а не самолет.

Охотник С-70 это. Угомоньтесь уже. Хрен с ним — с этим БПЛА. Новый сделаем, — пишет канал “Воевода говорит”.

Что важно понимать, Россия никогда не признает своих потерь в результате "дружеского огня".

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