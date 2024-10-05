Следующая цель Путина после Угледара. Разведка Британии озвучила предупреждение Украине

Согласно данным британских разведчиков, после выхода Сил обороны Украины из Угледара, российские захватчики будут пытаться оккупировать населенный пункт Великая Новоселка в Запорожской области.

Россия не планирует останавливаться после взятия Угледара

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что падение Угледара произошло после возобновления российской наступательной кампании в сентябре 2024 года.

В последние недели армия РФ де-факто окружила этот населенный пункт, что привело к отступлению украинских войск.

Кроме того, указано, что страна-агрессорка РФ предпринимала нерегулярные попытки захватить Угледар в течение последних двух лет, понеся при этом большие потери.

Вполне возможно, что в ближайшие недели российские войска попытаются продолжить продвижение за Угледар. На западе одной из возможных целей является населенный пункт Великая Новоселка, Запорожской области, расположенный на трассе Т0509. В 8 км к северу расположен населенный пункт Богоявленка, — предупреждают британские разведчики. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 October 2024.



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Зеленский прокомментировал захват Угледара Россией

Как заявил глава государства Владимир Зеленский, выход Сил обороны Украины из Угледара был правильным шагом, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.

Он также обратил внимание на то, что для сдерживания наступления России Украине нужно больше помощи от Запада.

Мы достаточно настойчивы для использование дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, когда страна-агрессорка "разрушает позиции наших бойцов, им нужно сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее, чем любые застройки".