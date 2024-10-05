Согласно данным британских разведчиков, после выхода Сил обороны Украины из Угледара, российские захватчики будут пытаться оккупировать населенный пункт Великая Новоселка в Запорожской области.
Главные тезисы
- Россия будет продолжать наступление на фронте, несмотря на масштабные потери.
- Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает решение вывести украинские силы из Угледара как стратегический шаг для сохранения жизней военнослужащих.
- Украине необходима дополнительная помощь Запада для сдерживания наступления России.
Россия не планирует останавливаться после взятия Угледара
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что падение Угледара произошло после возобновления российской наступательной кампании в сентябре 2024 года.
В последние недели армия РФ де-факто окружила этот населенный пункт, что привело к отступлению украинских войск.
Кроме того, указано, что страна-агрессорка РФ предпринимала нерегулярные попытки захватить Угледар в течение последних двух лет, понеся при этом большие потери.
Зеленский прокомментировал захват Угледара Россией
Как заявил глава государства Владимир Зеленский, выход Сил обороны Украины из Угледара был правильным шагом, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.
Он также обратил внимание на то, что для сдерживания наступления России Украине нужно больше помощи от Запада.
По словам украинского лидера, когда страна-агрессорка "разрушает позиции наших бойцов, им нужно сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее, чем любые застройки".
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