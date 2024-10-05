Следующая цель Путина после Угледара. Разведка Британии озвучила предупреждение Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Следующая цель Путина после Угледара. Разведка Британии озвучила предупреждение Украине

Минобороны Британии
армия РФ
Читати українською

Согласно данным британских разведчиков, после выхода Сил обороны Украины из Угледара, российские захватчики будут пытаться оккупировать населенный пункт Великая Новоселка в Запорожской области.

Главные тезисы

  • Россия будет продолжать наступление на фронте, несмотря на масштабные потери.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает решение вывести украинские силы из Угледара как стратегический шаг для сохранения жизней военнослужащих.
  • Украине необходима дополнительная помощь Запада для сдерживания наступления России.

Россия не планирует останавливаться после взятия Угледара

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что падение Угледара произошло после возобновления российской наступательной кампании в сентябре 2024 года.

В последние недели армия РФ де-факто окружила этот населенный пункт, что привело к отступлению украинских войск.

Кроме того, указано, что страна-агрессорка РФ предпринимала нерегулярные попытки захватить Угледар в течение последних двух лет, понеся при этом большие потери.

Вполне возможно, что в ближайшие недели российские войска попытаются продолжить продвижение за Угледар. На западе одной из возможных целей является населенный пункт Великая Новоселка, Запорожской области, расположенный на трассе Т0509. В 8 км к северу расположен населенный пункт Богоявленка, — предупреждают британские разведчики.

Зеленский прокомментировал захват Угледара Россией

Как заявил глава государства Владимир Зеленский, выход Сил обороны Украины из Угледара был правильным шагом, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.

Он также обратил внимание на то, что для сдерживания наступления России Украине нужно больше помощи от Запада.

Мы достаточно настойчивы для использование дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, когда страна-агрессорка "разрушает позиции наших бойцов, им нужно сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее, чем любые застройки".

Потому что это люди наши, граждане Украины, потому очень правильно, что они уходят и могут сохранить себя. Это совершенно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? Сегодня это одно из средств — усиление Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Полномасштабное вторжение РФ могло не быть. Джонсон удивил новым заявлением
Джонсон и Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия придумала новый способ захвата территорий Украины
Россия придумала новый способ захвата территорий Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины ликвидировали 6 офицеров КНДР возле Донецка
офицеры КНДР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?