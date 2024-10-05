Силы обороны Украины ликвидировали 6 офицеров КНДР возле Донецка

В результате мощного ракетного удара, который 3 октября нанесли украинские воины по временно оккупированной Россией территории Донецкой области, погибли более 20 оккупантов. Среди них было 6 офицеров из Северной Кореи.

Шесть офицеров из КНДР погибли на украинском фронте

Об этом сообщили сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники в военной разведке.

Согласно последним данным, офицеры из Северной Кореи прибыли для проведения консультаций со своими российскими коллегами.

Кроме того, указано, что еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.

По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.

Россия получает от КНДР около 50% снарядов

Как удалось узнать западным разведкам, половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует страна-агрессорка РФ, поступают от режима Ким Чен Ына.

Один из инсайдеров заявил, что Россия стала зависимой от поставок из КНДР после визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян в начале года.

Что важно понимать, многие северокорейские снаряды могут быть неисправными, но именно их количество позволило России достичь стабильных успехов на поле боя.

Несмотря на это Россия терпит высокие потери в Украине — 1200 военных в сутки, из них 480 — только в боях за город Покровск Донецкой области. Поделиться

Еще один анонимный источник отметил, что страна-агрессорка РФ не в состоянии одновременно захватить Покровск и оттеснить украинские силы из Курской области без массовой мобилизации.