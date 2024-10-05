Дроны атаковали несколько областей России — фото и видео

Российские власти утверждают, что их ПВО в течение ночи 5 октября работали сразу над тремя областями, пытаясь уничтожить украинские беспилотники.

"Бавовна" в России 5 октября — что известно

Министерство обороны РФ утверждает, что их силы ПВО смогли уничтожить 10 украинских БПЛА самолетного типа:

над территорией Белгородской области — 7 БПЛА;

над территорией Воронежской области — 1 БПЛА;

2 БПЛА вроде бы уничтожены над территорией Курской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что его регион атаковали беспилотники, направленные на вражеские предприятия.

По его словам, предприятия, подвергшиеся атаке, якобы выпускают гражданскую продукцию.

Однако, что важно понимать, украинские воины совершают атаки исключительно на те вражеские объекты, которые каким-то образом задействованные в войне России против Украины.

В здании одного из атакованных предприятий возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы. Поделиться

Кроме того, сообщается, что на другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

По информации местных пабликов в соцсетях, в обоих случаях речь шла о спиртзаводах.

Белгородская область также оказалась под ударом дронов

Также известно, что в селе Песчанка Белгородской области дрон ударил по производственному предприятию.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что в результате детонации БПЛА на территории производственного предприятия частично обрушился угол здания и произошло возгорание.

В соседнем здании поврежден фасад и остекление. В жилом доме от взрывной волны выбиты окна.