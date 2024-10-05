Дрони атакували кілька областей Росії — фото та відео

Російська влада стверджує, що їхня ППО протягом ночі 5 жовтня працювала одразу над трьома областями, намагаючись знищити українські безпілотники.

“Бавовна” у Росії 5 жовтня — що наразі відомо

Міністерство оборони РФ стверджує, що їхні сили ППО змогли знищити 10 українських БПЛА літакового типу:

над територією Бєлгородської області — 7 БПЛА;

над територією Воронезької області — 1 БПЛА;

2 БПЛА начебто знищено над територією Курської області.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що його регіон атакували безпілотники, які були спрямовані на ворожі підприємства.

За його словами, підприємства, які зазнали атаки, буцімто випускають цивільну продукцію.

Однак, що важливо розуміти, українські воїни здійснюють атаки винятково на ворожі об'єкти, які якимось чином задіяні у війні Росії проти України.

В будівлі одного з атакованих підприємств виникло загоряння. На місці події працюють оперативні служби. Поширити

Окрім того, наголошується, що на іншому підприємстві, що зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає.

За інформацією місцевих пабліків у соцмережах, в обох випадках атаки зазнали спиртзаводи.

Бєлгородська область також опинилася під ударом дронів

Також відомо, що в селі Піщанка Бєлгородської області дрон ударив по виробничому підприємству.

Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Він також додав, що в результаті детонації БПЛА на території виробничого підприємства частково обрушився кут будівлі та сталося загоряння.

У сусідній будівлі пошкоджено фасад та скління. У житловому будинку від вибухової хвилі вибито вікна.