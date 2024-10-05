Сили ППО успішно відбили нову атаку РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО успішно відбили нову атаку РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
сили ППО
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Уночі 5 жовтня російські загарбники знову атакували мирні українські міста та села. Однак, завдяки злагодженій роботі сил ППО, жодна ракета та жодний дрон не досягли своїх цілей.

Головні тези:

  • Результати роботи української ППО свідчать про ефективну протидію російським загарбникам.
  • Внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.
  • Російські окупанти продовжують тероризувати Сумську область, здійснивши 50 обстрілів прикордонних територій.

Результати роботи ППО 5 жовтня — перші подробиці

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 жовтня 2024 року армія РФ завдала удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області — РФ і окупованого Криму та 13-ма безпілотниками (ударними БпЛА) із районів: Курськ — РФ, мис Чауда (Крим).

Щоб знищити усі ворожі цілі були залучені: зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА — локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що в результаті активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Фото: facebook.com/kpszsu

Росія продовжує активно тероризувати Сумську область

Протягом 4 жовтня російські окупанти 50 разів обстріляли прикордонні території Сумської області, поранили людину.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Згідно з даними місцевої влади, в Охтирській громаді зафіксували ракетний удар, там пролунав 1 вибух. В результаті цього постраждала одна цивільна людина.

Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Ямпільська громади, — йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

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