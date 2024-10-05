Сили ППО успішно відбили нову атаку РФ на Україну

Уночі 5 жовтня російські загарбники знову атакували мирні українські міста та села. Однак, завдяки злагодженій роботі сил ППО, жодна ракета та жодний дрон не досягли своїх цілей.
Головні тези:
- Результати роботи української ППО свідчать про ефективну протидію російським загарбникам.
- Внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.
- Російські окупанти продовжують тероризувати Сумську область, здійснивши 50 обстрілів прикордонних територій.
Результати роботи ППО 5 жовтня — перші подробиці
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 жовтня 2024 року армія РФ завдала удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області — РФ і окупованого Криму та 13-ма безпілотниками (ударними БпЛА) із районів: Курськ — РФ, мис Чауда (Крим).
Щоб знищити усі ворожі цілі були залучені: зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що в результаті активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.
Росія продовжує активно тероризувати Сумську область
Протягом 4 жовтня російські окупанти 50 разів обстріляли прикордонні території Сумської області, поранили людину.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Згідно з даними місцевої влади, в Охтирській громаді зафіксували ракетний удар, там пролунав 1 вибух. В результаті цього постраждала одна цивільна людина.
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