Новий генсек НАТО кинув виклик Китаю заради перемоги України
Категорія
Політика
Дата публікації

Новий генсек НАТО кинув виклик Китаю заради перемоги України

Рютте
Джерело:  Reuters

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що буде робити все можливе, аби Китай припинив допомагати Росії вести її загарбницьку війну проти України.

Головні тези:

  • Марк Рютте кинув виклик Китаю та вимагає припинити допомогу Росії у війні проти України.
  • Постійна підтримка України від НАТО та Європейського Союзу має велике значення для стримування російської агресії.
  • Марк Рютте планує посилити партнерство НАТО з Європейським Союзом.

Рютте не збирається ігнорувати дії КНР

На переконання нового генсека НАТО, саме Китай став вирішальним фактором у питанні війни Росії проти України.

Він також наголосив, що Пекін не може і надалі підживлювати найбільший у сучасній історії конфлікт у Європі.

Марк Рютте наголосив, що Китай завдає шкоди своїм власним інтересам та репутації.

За його словами, у центрі уваги Альянсу має бути євроатлантична безпека на тлі усіх сучасних викликів.

Але загрози сьогодення дедалі більше перетворюються на глобальні. Тож я буду поглиблювати партнерство із країнами, які є близькими за переконаннями, далекими й близькими, які поділяють наші цінності.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Рютте має намір посилити партнерство НАТО з Європейським Союзом

Новий генсек Альянсу також нагадав про важливу роль партнерства блоку з офіційним Брюсселем.

За його словами, саме вона дає можливість реалізовувати потенціал співпраці у багатьох сферах — від спільної підтримки України до протидії гібридним загрозам:

Наприкінці цього місяця Австралія, Нова Зеландія та Японія вперше братимуть участь у зустрічі міністрів оборони НАТО. Я сподіваюся зустріти їх та обговорити спільні підходи до вирішення спільних викликів, що постають перед нами, — заявив Марк Рютте.

Він також вкотре нагадав про те, що ціна підтримки Києва набагато нижча, ніж ціна перемоги Росії у її війні проти України.

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