Новий генсек НАТО кинув виклик Китаю заради перемоги України

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що буде робити все можливе, аби Китай припинив допомагати Росії вести її загарбницьку війну проти України.
Головні тези:
- Марк Рютте кинув виклик Китаю та вимагає припинити допомогу Росії у війні проти України.
- Постійна підтримка України від НАТО та Європейського Союзу має велике значення для стримування російської агресії.
- Марк Рютте планує посилити партнерство НАТО з Європейським Союзом.
Рютте не збирається ігнорувати дії КНР
На переконання нового генсека НАТО, саме Китай став вирішальним фактором у питанні війни Росії проти України.
Він також наголосив, що Пекін не може і надалі підживлювати найбільший у сучасній історії конфлікт у Європі.
Марк Рютте наголосив, що Китай завдає шкоди своїм власним інтересам та репутації.
За його словами, у центрі уваги Альянсу має бути євроатлантична безпека на тлі усіх сучасних викликів.
Рютте має намір посилити партнерство НАТО з Європейським Союзом
Новий генсек Альянсу також нагадав про важливу роль партнерства блоку з офіційним Брюсселем.
За його словами, саме вона дає можливість реалізовувати потенціал співпраці у багатьох сферах — від спільної підтримки України до протидії гібридним загрозам:
Він також вкотре нагадав про те, що ціна підтримки Києва набагато нижча, ніж ціна перемоги Росії у її війні проти України.
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