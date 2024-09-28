Дуже розумний крок. У НАТО вказали на вагомий успіх України

Курська операція Сил оборони України змогла створити величезну стратегічну проблему для російського диктатора Володимира Путіна. З такою заявою виступив очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.
Головні тези:
- Путін не зміг захистити свою країну від прориву українських сил.
- Курська операція є вкрай важливою на абсолютно різних рівнях - стратегічному, оперативному та тактичному.
- Попри вагомі успіхи, операції може не виправдати усіх очікувань.
Як у НАТО коментують Курську операцію
Бауер звернув увагу на те, що станом на сьогодні у ЗСУ та армія РФ стикають з ідентичними проблемами, зокрема з навчанням рекрутів та пошуком нових можливостей і боєприпасів.
На його переконання, навіть це не завадить ворогу ще раз спробувати піти у наступ, а Україні — контратакувати.
Топвійськовий НАТО наголосив, що Курськ — це чудовий приклад, де проводився контрнаступ, і куди здійснила вторгнення Україна.
За словами адмірала, якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для Росії стратегічну дилему.
Насамперед йдеться про те, що Путін не зміг захистити свою країну і це побачили не лише росіяни, а й увесь світ.
Курська операція могла не виправдати усіх очікувань
Адмірал звертає увагу на те, що в результаті курського контрнаступу для України дійсно "є низка успіхів".
Попри це, "деякі речі відбуваються, найімовірніше, не так, як планувалося, як задумано".
На його переконання, на операцію в Курській області РФ потрібно "дивитися багатошарово: на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях".
Голова Військового комітету (ВК) НАТО додав, що Альянс не може ігнорувати факт просування російських загарбників в Україні, попри те, що воно досі носить локальний характер.
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