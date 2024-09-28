Дуже розумний крок. У НАТО вказали на вагомий успіх України

Як у НАТО коментують Курську операцію

Бауер звернув увагу на те, що станом на сьогодні у ЗСУ та армія РФ стикають з ідентичними проблемами, зокрема з навчанням рекрутів та пошуком нових можливостей і боєприпасів.

На його переконання, навіть це не завадить ворогу ще раз спробувати піти у наступ, а Україні — контратакувати.

Топвійськовий НАТО наголосив, що Курськ — це чудовий приклад, де проводився контрнаступ, і куди здійснила вторгнення Україна.

Вперше з 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі! Це стратегічна проблема для Росії. І це також створює операційні проблеми для Росії через логістичні лінії, що проходять через Курськ. Роб Бауер Очільник Військового комітету НАТО

За словами адмірала, якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для Росії стратегічну дилему.

Насамперед йдеться про те, що Путін не зміг захистити свою країну і це побачили не лише росіяни, а й увесь світ.

Тому я вважаю, що це дуже розумний крок України. Також це призвело до дискусії в Росії про те, "що ми будемо робити з цим", "ми будемо переорієнтуватися з Донбасу на Курськ чи ні? — пояснив Бауер. Поширити

Курська операція могла не виправдати усіх очікувань

Адмірал звертає увагу на те, що в результаті курського контрнаступу для України дійсно "є низка успіхів".

Попри це, "деякі речі відбуваються, найімовірніше, не так, як планувалося, як задумано".

Можливо, Україна очікувала відведення додаткових військ із Донбасу в Курську область. І це не так сталося, як, напевно, всі думали, — додав Бауер. Поширити

На його переконання, на операцію в Курській області РФ потрібно "дивитися багатошарово: на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях".