Можливе неочікуване рішення. Як буде розвиватися ситуація навколо Вугледара

Станом на сьогодні Сили оборони України намагаються спрогнозувати подальші дії армії РФ щодо наступу на Вугледар та вирішити, що робити далі. Про це заявив генерал армії України Микола Маломуж.
Головні тези:
- Місто Вугледар відіграє важливу роль у логістиці для українських військ.
- Наразі розглядаються два сценарії битви за Вугледар.
- Сили оборони України готові до неочікуваних рішень, які шокують ворога.
Вугледар є вкрай важливим населеним пунктом
Микола Маломуж звертає увагу на те, що це місто є дійсно важливим логістичним і оборонним центром, який має тактичне значення для українських воїнів.
За словами генерала, йдеться як про ймовірний наступу армії РФ в напрямку Донбасу, так і про утримання логістичного шляху для забезпечення угрупувань Донеччини та Запоріжжя.
Микола Маломуж наголосив, що станом на сьогодні російські загарбники роблять все можливе, щоб оточити 72-гу бригаду та низку інших українських підрозділів у Вугледарі.
Що відомо про 2 сценарії битви за Вугледар
Що стосується можливості виходу українських сил з оточеного міста — такий варіант дійсно можливий.
Попри це, Сили оборони України займуть захисні позиції на нових секторах оборони за Вугледаром й уже там продовжать знищувати російських окупантів.
За словами Маломужа, це другий сценарій.
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