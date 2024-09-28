Можливе неочікуване рішення. Як буде розвиватися ситуація навколо Вугледара
Категорія
Україна
Дата публікації

Можливе неочікуване рішення. Як буде розвиватися ситуація навколо Вугледара

ЗСУ
Джерело:  Еспресо

Станом на сьогодні Сили оборони України намагаються спрогнозувати подальші дії армії РФ щодо наступу на Вугледар та вирішити, що робити далі. Про це заявив генерал армії України Микола Маломуж.

Головні тези:

  • Місто Вугледар відіграє важливу роль у логістиці для українських військ.
  • Наразі розглядаються два сценарії битви за Вугледар.
  • Сили оборони України готові до неочікуваних рішень, які шокують ворога.

Вугледар є вкрай важливим населеним пунктом

Микола Маломуж звертає увагу на те, що це місто є дійсно важливим логістичним і оборонним центром, який має тактичне значення для українських воїнів.

За словами генерала, йдеться як про ймовірний наступу армії РФ в напрямку Донбасу, так і про утримання логістичного шляху для забезпечення угрупувань Донеччини та Запоріжжя.

Це альтернативний шлях Кримському, у випадку знищення Кримського мосту і паромних переправ. Він може бути одним з альтернативних, поряд із тим, який йде з Маріуполя на Токмак, тобто безпосередньо через Запорізьку область, — пояснив він.

Микола Маломуж наголосив, що станом на сьогодні російські загарбники роблять все можливе, щоб оточити 72-гу бригаду та низку інших українських підрозділів у Вугледарі.

Що відомо про 2 сценарії битви за Вугледар

Перший і головний, який розглядає командування, це завдавати ударів з флангів ворогу, який заходить з різних сторін Вугледару. Це може дуже ефективно знецінити його перспективу. Це той формат, який забезпечить ЗСУ розблокування можливостей дій ворога, оточення Вугледару, — пояснив генерал.

Що стосується можливості виходу українських сил з оточеного міста — такий варіант дійсно можливий.

Попри це, Сили оборони України займуть захисні позиції на нових секторах оборони за Вугледаром й уже там продовжать знищувати російських окупантів.

За словами Маломужа, це другий сценарій.

Поки ми розглядаємо, що Вугледар стоїть, ми готові до операції. Командування не розкриває суть операції, і це правильно. Можливо, буде неочікуване рішення для ворога в цьому секторі. Сподіваємося, що утримаємо позиції та зможемо нанести контрудари по ворожих силах, які наступають, — додав генерал.

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