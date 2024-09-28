Можливе неочікуване рішення. Як буде розвиватися ситуація навколо Вугледара

Станом на сьогодні Сили оборони України намагаються спрогнозувати подальші дії армії РФ щодо наступу на Вугледар та вирішити, що робити далі. Про це заявив генерал армії України Микола Маломуж.

Вугледар є вкрай важливим населеним пунктом

Микола Маломуж звертає увагу на те, що це місто є дійсно важливим логістичним і оборонним центром, який має тактичне значення для українських воїнів.

За словами генерала, йдеться як про ймовірний наступу армії РФ в напрямку Донбасу, так і про утримання логістичного шляху для забезпечення угрупувань Донеччини та Запоріжжя.

Це альтернативний шлях Кримському, у випадку знищення Кримського мосту і паромних переправ. Він може бути одним з альтернативних, поряд із тим, який йде з Маріуполя на Токмак, тобто безпосередньо через Запорізьку область, — пояснив він. Поширити

Микола Маломуж наголосив, що станом на сьогодні російські загарбники роблять все можливе, щоб оточити 72-гу бригаду та низку інших українських підрозділів у Вугледарі.

Що відомо про 2 сценарії битви за Вугледар

Перший і головний, який розглядає командування, це завдавати ударів з флангів ворогу, який заходить з різних сторін Вугледару. Це може дуже ефективно знецінити його перспективу. Це той формат, який забезпечить ЗСУ розблокування можливостей дій ворога, оточення Вугледару, — пояснив генерал. Поширити

Що стосується можливості виходу українських сил з оточеного міста — такий варіант дійсно можливий.

Попри це, Сили оборони України займуть захисні позиції на нових секторах оборони за Вугледаром й уже там продовжать знищувати російських окупантів.

За словами Маломужа, це другий сценарій.