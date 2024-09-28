Возможно неожиданное решение. Как будет развиваться ситуация вокруг Угледара

По состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины пытаются спрогнозировать дальнейшие действия армии РФ в разрезе наступления на Угледар и решить, что делать дальше. Об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.
Главные тезисы
- Город Угледар играет немаловажную роль в логистике для украинских войск.
- В настоящее время рассматриваются два сценария битвы за Угледар.
- Силы обороны Украины готовы к неожиданным решениям, которые могут шокировать врага.
Угледар является очень важным населенным пунктом
Николай Маломуж обращает внимание на то, что этот город действительно важный логистический и оборонный центр, который имеет тактическое значение для украинских воинов.
По словам генерала, речь идет как о вероятном наступлении армии РФ в направлении Донбасса, так и о содержании логистического пути для обеспечения группировок Донбасса и Запорожья.
Николай Маломуж подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день российские захватчики делают все возможное, чтобы окружить 72-ю бригаду и ряд других украинских подразделений в Угледаре.
Что известно о 2 сценариях битвы за Угледар
Что касается возможности выхода украинских сил из окруженного города — такой вариант действительно возможен.
Тем не менее, Силы обороны Украины займут защитные позиции на новых секторах обороны по Угледару и уже там продолжат уничтожать российских оккупантов.
По словам Маломужа, это второй сценарий.
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