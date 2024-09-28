Возможно неожиданное решение. Как будет развиваться ситуация вокруг Угледара
Категория
Украина
Дата публикации

Возможно неожиданное решение. Как будет развиваться ситуация вокруг Угледара

ВСУ
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Источник:  Эспрессо

По состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины пытаются спрогнозировать дальнейшие действия армии РФ в разрезе наступления на Угледар и решить, что делать дальше. Об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.

Главные тезисы

  • Город Угледар играет немаловажную роль в логистике для украинских войск.
  • В настоящее время рассматриваются два сценария битвы за Угледар.
  • Силы обороны Украины готовы к неожиданным решениям, которые могут шокировать врага.

Угледар является очень важным населенным пунктом

Николай Маломуж обращает внимание на то, что этот город действительно важный логистический и оборонный центр, который имеет тактическое значение для украинских воинов.

По словам генерала, речь идет как о вероятном наступлении армии РФ в направлении Донбасса, так и о содержании логистического пути для обеспечения группировок Донбасса и Запорожья.

Это альтернативный путь Крымскому в случае уничтожения Крымского моста и паромных переправ. Он может быть одним из альтернативных, наряду с тем, что идет из Мариуполя на Токмак, то есть непосредственно через Запорожскую область, — пояснил он.

Николай Маломуж подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день российские захватчики делают все возможное, чтобы окружить 72-ю бригаду и ряд других украинских подразделений в Угледаре.

Что известно о 2 сценариях битвы за Угледар

Первый и главный — это наносить удары с флангов врагу, который заходит с разных сторон Угледара. Это может очень эффективно обесценить его перспективу. Это тот формат, который обеспечит ВСУ разблокирование возможностей действий врага, окружающих Угледар, — отметил генерал.

Что касается возможности выхода украинских сил из окруженного города — такой вариант действительно возможен.

Тем не менее, Силы обороны Украины займут защитные позиции на новых секторах обороны по Угледару и уже там продолжат уничтожать российских оккупантов.

По словам Маломужа, это второй сценарий.

Пока мы рассматриваем, что Угледар стоит, мы готовы к операции. Командование не раскрывает суть операции, и это правильно. Возможно, будет неожиданное решение для врага в этом секторе. Надеемся, что удержим позиции и сможем нанести наступающие контрудары по наступающим вражеским силам, — добавил генерал.

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