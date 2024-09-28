Возможно неожиданное решение. Как будет развиваться ситуация вокруг Угледара

По состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины пытаются спрогнозировать дальнейшие действия армии РФ в разрезе наступления на Угледар и решить, что делать дальше. Об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.

Угледар является очень важным населенным пунктом

Николай Маломуж обращает внимание на то, что этот город действительно важный логистический и оборонный центр, который имеет тактическое значение для украинских воинов.

По словам генерала, речь идет как о вероятном наступлении армии РФ в направлении Донбасса, так и о содержании логистического пути для обеспечения группировок Донбасса и Запорожья.

Это альтернативный путь Крымскому в случае уничтожения Крымского моста и паромных переправ. Он может быть одним из альтернативных, наряду с тем, что идет из Мариуполя на Токмак, то есть непосредственно через Запорожскую область, — пояснил он. Поделиться

Николай Маломуж подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день российские захватчики делают все возможное, чтобы окружить 72-ю бригаду и ряд других украинских подразделений в Угледаре.

Что известно о 2 сценариях битвы за Угледар

Первый и главный — это наносить удары с флангов врагу, который заходит с разных сторон Угледара. Это может очень эффективно обесценить его перспективу. Это тот формат, который обеспечит ВСУ разблокирование возможностей действий врага, окружающих Угледар, — отметил генерал. Поделиться

Что касается возможности выхода украинских сил из окруженного города — такой вариант действительно возможен.

Тем не менее, Силы обороны Украины займут защитные позиции на новых секторах обороны по Угледару и уже там продолжат уничтожать российских оккупантов.

По словам Маломужа, это второй сценарий.